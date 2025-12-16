Video: La golpiza de vecinos a dos motochorros que intentaron robarle la cartera a una mujer

Un nuevo episodio de inseguridad puso en alerta a la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, donde un grupo de vecinos fue testigo de un intento de robo a una mujer y decidió intervenir para atrapar a los sospechosos. La secuencia completa, de más de un minuto de duración, quedó registrada por las cámaras de seguridad y se viralizó en redes sociales por la reacción inmediata de los residentes. Si bien lograron frustrar el asalto, las autoridades no llegaron a tiempo y los ladrones escaparon.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde sobre la calle Benedetti, a pocos metros del Camino del Buen Ayre. La víctima, una mujer de la zona, se encontraba parada en una esquina cuando dos hombres a bordo de una moto la interceptaron e intentaron arrebatarle la cartera. Ante la resistencia de la víctima, los motochorros la arrastraron desde la puerta de una vivienda hasta dejarla tendida en la calle.

🚨 ROBARON CON VIOLENCIA, QUISIERON FUGAR, CAYERON DE LA MOTO Y LOS VECINOS LE DIERON UNA PALIZA

- Fue en Villa Lanzone, San Martín. pic.twitter.com/qncJMLIgZG — Vía Szeta (@mauroszeta) December 16, 2025

En su intento de huida, los delincuentes realizaron una maniobra en U con la motocicleta, pero chocaron contra un árbol y cayeron sobre la vereda. No obstante, a pesar del accidente, lograron ponerse de pie y trataron de escapar corriendo.

Fue en ese momento cuando varios vecinos, alertados por los gritos y la violencia del ataque, salieron de sus domicilios para intervenir ante la ausencia de respuesta policial inmediata.

Las imágenes de la cámara de seguridad muestran cómo los residentes utilizaron objetos cotidianos para enfrentar a los ladrones. Un hombre empleó, por ejemplo, un secador de piso para bloquear a uno de los sospechosos, mientras otro vecino usó la escoba para golpear e inmovilizar al segundo asaltante. Incluso llegaron a quitar el asiento de la moto para evitar que los delincuentes pudieran utilizar el vehículo para huir nuevamente.

Durante los momentos de mayor tensión, algunos vecinos centraron sus esfuerzos en asistir a la mujer agredida, que permanecía en el asfalto visiblemente afectada, mientras otros forcejeaban con los agresores para evitar que pudieran escapar. Según consignaron testigos, se oyeron gritos y pedidos de ayuda durante todo el hecho.

A pesar del esfuerzo colectivo de los vecinos y de lograr retener a los ladrones por algunos segundos, los dos sospechosos finalmente lograron escapar antes de la llegada de la policía. Desde el municipio indicaron que no se radicó la denuncia correspondiente.

No obstante, el hecho fue informado a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7, bajo la órbita del fiscal Favio Alberto Cardigonde, quien tomó el caso y dispuso la apertura de la investigación y el análisis del material fílmico extraído de las cámaras de seguridad.

La fiscalía tomó declaración a testigos, recabó grabaciones y dispuso una serie de medidas para tratar de identificar a los responsables del hecho. Las imágenes, ampliamente compartidas en redes y medios, aparecen como la principal evidencia para esclarecer la secuencia y poder avanzar con la pesquisa judicial. /Infobae