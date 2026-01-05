Sin papeles y a toda velocidad: Huyó de un control en la Ruta 50 y lo atraparon

Sobre Ruta Nacional 50 se llevó adelante un control vehicular por el cual un conductor que no contaba con la documentación en regla intentó darse a la fuga.

El hecho ocurrió cuando efectivos detuvieron a una camioneta RAM 1500, cuando al solicitarle la documentación al conductor, domiciliado en B° 20 de Febrero, no contaba con licencia de conducir, seguro ni con la Revisión Técnica Obligatoria.

El hombre emprendió la huida a alta velocidad, por lo que se desplegaron efectivos policiales en su búsqueda, siendo interceptado minutos luego.

Norte Ya informó que el hecho quedó registrado por cámaras corporales de la Policía alertando al Centro de Coordinación Operativa.

El vehículo implicado quedó retenido por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.