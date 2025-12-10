Tartagal definió sus nuevas autoridades en el Concejo Deliberante

En una sesión especial desarrollada entre el día de ayer y la mañana de hoy, el Concejo Deliberante de la ciudad de Tartagal concretó la elección de sus nuevas autoridades, marcando el inicio de una nueva etapa institucional para el cuerpo legislativo local.

Durante la extensa jornada de trabajo se definió la conformación de las principales autoridades que tendrán a su cargo la conducción del Concejo en el nuevo período.

Presidente: Sergio Oscar Gonzáles

Vice 1: Emanuel Gallardo

Vice 2: Ramón Américo Ramos

Secretario legislativo: Roxana Druve

Secretario Administrativo: Cintia Guzmán

Asesor legal: Juan Martin Crosa

Asesor Contable: Luis Ligeron

Asesor Político: Bruno Olegario Correa

Desde distintos sectores del arco político, tanto a nivel local como provincial, se expresó un amplio reconocimiento y respaldo a la nueva composición del Concejo Deliberante, destacando el valor del debate y el consenso, la madurez democrática y la importancia de garantizar la estabilidad institucional en el actual contexto.

Este acompañamiento transversal fortalece el funcionamiento del órgano legislativo municipal y consolida un escenario de gobernabilidad que permitirá avanzar en el tratamiento de los temas prioritarios para la ciudad de Tartagal.