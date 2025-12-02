Murió José Arenas, el joven apuñalado con una botella en barrio 20 de Febrero

Esta mañana familiares de José Arenas que aguardaban por una mejoría del joven de 22 años rompieron en llanto en las puertas del Hospital San Bernardo tras enterarse de su fallecimiento.

Fueron 15 días de lucha que tuvo José, quien fue sometido a 3 operaciones tras ser agredido en su pecho y abdomen con una botella rota.

Mientras circulaba en barrio 20 de Febrero cerca de calle Ibazeta, se cruzó con dos jóvenes que le debían dinero y al pedirle que le devuelvan surgió una discusión que termino con uno de los sujetos agarrándolo y el otro rompiendo una botella para atacarlo, informaron familiares de José a Multivisión.

Una puñalada en el abdomen le destruyó los intestinos.

Los familiares piden hoy justicia, que se detengan a los agresores que fueron señalados en la denuncia que se radicó 10 días atrás, identidades que el mismo agredido en los últimos días habría afirmado.

La familia pide que la Fiscalía actúe como corresponde, ya que le habrían dicho que José tenía que estar presente para hacer la declaración delante de la defensa de los acusados para confirmar su identidad.

“Aún teníamos la esperanza que salga y me acaban de decir que falleció que tuvo un infarto, lo reanimaron y falleció”.

Si bien la familia teme por su seguridad, el miedo más grande que tenían lo viven en estos momentos, la partida de José.

“Ahora tenemos que prepararnos para despedirlo, creo que se durmió con la esperanza de salir y de encontrarse con nosotros”, nuevamente pidieron justicia, que no quede en vano todo lo que sufrió y todo lo que tocará atravesar como familia.