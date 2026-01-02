Subsidios energéticos unificados: Quiénes podrán recibir ayuda y cómo

El Gobierno nacional oficializó el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el cual unifica los subsidios energéticos de jurisdicción nacional y redefine los criterios de acceso y administración para los hogares vulnerables que reciben asistencia en electricidad y gas.

Con esto se elimina la segmentación anterior de subsidios que distinguía entre tres niveles de ingresos (N1, N2, N3) y se unifican los beneficios en una sola categoría de usuarios residenciales que requieren asistencia.

Calificarán como beneficiarios del régimen los hogares inscriptos en el anterior RASE (registro Acceso a los Subsidios a la Energía) o que se inscriban en el actual ReSEF y cuyos integrantes registren, en conjunto, ingresos netos iguales o inferiores a un valor equivalente a tres Canastas Básicas Totales para un hogar 2 según Indec, informó Infobae.

El ReSEF remplazará al actual RASE, los usuarios inscriptos en anterior registro no deberán reinscribirse dado que sus datos pasarán al nuevo sistema y podrán actualizarlos a través de la plataforma Mi Argentina y acceder a revisiones mediante Trámites a Distancia.

Se eliminan los programas separados como Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas para establecer un único régimen simplificado.

Desde este 2026 solo existirán dos categorías: lo hogares que acceden a la asistencia estatal y los que afrontan el costo pleno de la energía.

El decreto estableció bloques de consumo base subsidiado para la energía eléctrica: 300 kWh para los meses de mayor demanda (enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre) y 150 kWh para el resto del año. En electricidad, la bonificación base cubrirá el 50% del costo sobre el bloque subsidiado.

Para el gas natural, se mantienen los bloques fijados por resoluciones previas, que ahora también se aplicarán al gas propano indiluido por redes. Los consumos que superen los volúmenes máximos subsidiables no recibirán bonificación, en tanto que el bloque subsidiado se definirá por región, manteniendo los criterios de necesidades estacionales vigentes.

Para usuarios de garrafas y gas propano, el subsidio se transferirá directamente a través de billeteras virtuales, y comprenderá el equivalente a media garrafa por mes durante todo el año, con una adicional en invierno.

La transición al nuevo régimen será gradual, este mes se aplicará una bonificación extraordinaria del 25% adicional, alcanzando una cobertura total del 75% en electricidad y 25% en gas en ese mes, este plus se reducirá progresivamente hasta desaparecer a fin del año.

Respecto a la Tarifa Social Federal de Gas, para el gas natural, las bonificaciones solo se aplicarán sobre el precio promedio anual definido por el Plan Gas.Ar. No se bonificará el costo de abastecimiento de gas natural regasificado o de contratos fuera del marco mencionado. La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación y tendrá facultades para revisar volúmenes máximos, actualizar bases de datos, dictar normas complementarias y coordinar con otros organismos públicos la implementación del régimen.

Para los usuarios de gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas, la Secretaría de Energía podrá implementar mecanismos de descuento o reembolso a través de entidades financieras o billeteras digitales, y queda facultada para definir la forma de percepción del beneficio.