El ejército de Venezuela respaldó la nominación de Delcy Rodríguez para la transición

El Ejército de Venezuela manifestó este domingo su respaldo institucional a Delcy Rodríguez como autoridad a cargo del Poder Ejecutivo durante la etapa de transición abierta tras la captura de Nicolás Maduro. El pronunciamiento se produjo en un contexto de máxima tensión política y militar, con duras acusaciones contra Estados Unidos y un llamado explícito a la comunidad internacional.

El mensaje fue leído por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, durante una transmisión oficial en la que estuvo acompañado por el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En ese marco, las autoridades militares calificaron como un “secuestro” la detención de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, y exigieron su liberación inmediata.

Respaldo institucional a la transición

El alto mando militar expresó su apoyo a la resolución adoptada el pasado 3 de enero por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que designó a Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta ejecutiva, como presidenta encargada del país. Según el comunicado, la medida se ajusta a lo establecido por la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.

Padrino López afirmó que la designación busca garantizar la continuidad del Estado y la estabilidad institucional ante lo que definió como una agresión externa sin precedentes. En ese sentido, sostuvo que la Fuerza Armada acatará y hará cumplir las decisiones del máximo tribunal mientras se mantenga la situación excepcional.

El ministro subrayó que la conducción transitoria de Rodríguez cuenta con el respaldo pleno del estamento militar, al considerar que se trata de una salida constitucional frente a un escenario de conmoción exterior que afecta la soberanía nacional.

Denuncias contra Estados Unidos

Durante su exposición, Padrino López denunció que el operativo militar estadounidense que culminó con la captura de Maduro incluyó el asesinato “a sangre fría” de integrantes del equipo de seguridad presidencial, soldados de la FANB y civiles. Según expresó, estos hechos constituyen graves violaciones al derecho internacional y a la soberanía venezolana.

El comunicado militar responsabilizó directamente a Estados Unidos por las muertes ocurridas durante la operación y reclamó una investigación internacional independiente. Además, exigió garantías para la integridad física del mandatario detenido y de su esposa.

Desde la conducción castrense advirtieron que la situación representa una amenaza directa a la paz regional y alertaron sobre el precedente que podría sentar una intervención de este tipo en América Latina.

Estado de conmoción exterior

El Ejército también respaldó el decreto de estado de conmoción exterior firmado por el Ejecutivo venezolano, medida que rige en todo el territorio nacional. Padrino López sostuvo que la decisión es necesaria para preservar el orden interno y responder a lo que calificó como una agresión militar extranjera.

Según explicó, el estado de excepción permitirá reforzar los mecanismos de defensa, seguridad y control institucional, en coordinación con los distintos poderes del Estado. El ministro remarcó que la FANB se mantendrá desplegada para garantizar la integridad territorial y el funcionamiento de los servicios esenciales.

Mensaje a la comunidad internacional

El pronunciamiento incluyó un llamado a organismos multilaterales y gobiernos extranjeros para que condenen la captura de Maduro y exijan su liberación. Las autoridades militares insistieron en que Venezuela es víctima de una acción ilegal que desconoce el orden jurídico internacional.

En el cierre del mensaje, Padrino López reiteró la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al marco constitucional y afirmó que el respaldo a Delcy Rodríguez se mantendrá mientras persista la situación de emergencia, al tiempo que reclamó una salida política que respete la soberanía del país y evite una escalada del conflicto.