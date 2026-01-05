Maduro comparece ante un juez federal en Nueva York por cargos de narcoterrorismo

El ex dictador venezolano Nicolás Maduro comparecerá este lunes al mediodía ante un juez federal en Nueva York, en una audiencia inicial destinada a notificarle formalmente los cargos de narcoterrorismo que enfrenta en Estados Unidos.

Según informó el tribunal, la audiencia también tiene como objetivos garantizar la asistencia legal tanto de Maduro como de su esposa, Cilia Flores, y establecer las primeras pautas del procedimiento, incluida una eventual solicitud de prisión preventiva por parte de la fiscalía.

Maduro y Flores permanecen bajo custodia federal desde el sábado, cuando fueron detenidos en Caracas en el marco de una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses y posteriormente trasladados a Nueva York. Se trata de la primera vez que un ex mandatario venezolano enfrenta de manera directa a la justicia federal de Estados Unidos por delitos de esta gravedad.

El eje de la causa se centra en cargos por narcoterrorismo y conspiración para el tráfico internacional de drogas. De acuerdo con el Departamento de Justicia, los fiscales sostienen que Maduro habría participado durante años en una estructura destinada a introducir toneladas de cocaína en territorio estadounidense, utilizando recursos del Estado venezolano para facilitar la logística y la protección de los envíos.

Las acusaciones se remontan a marzo de 2020, cuando la justicia estadounidense presentó cargos formales contra Maduro y otros altos funcionarios del chavismo, a quienes vinculó con el denominado Cartel de los Soles, una presunta organización integrada por miembros de las fuerzas armadas y del aparato político venezolano. Según la fiscalía, el objetivo del grupo era “inundar” Estados Unidos de cocaína.

El expediente judicial también incluye a Cilia Flores, señalada como parte del círculo de poder que habría facilitado o encubierto actividades ilícitas. Su nombre ya había aparecido en investigaciones previas: en 2017, dos sobrinos suyos fueron condenados en Nueva York por intentar ingresar cocaína a Estados Unidos, un antecedente citado habitualmente por la fiscalía.

Desde el punto de vista procesal, la audiencia de este lunes no implica el inicio del juicio ni la evaluación de pruebas, sino que constituye el acto formal de presentación de cargos. En esta instancia, el juez resolverá cuestiones iniciales como el régimen de detención, el calendario del caso y el acceso a la evidencia.

El proceso abre además debates jurídicos clave, entre ellos el alcance de la jurisdicción estadounidense sobre delitos cometidos fuera de su territorio y el eventual estatus de ex jefe de Estado que Maduro podría intentar invocar. Washington sostiene que cualquier inmunidad quedó sin efecto tras su salida del poder.