¡Mirá el video! Vaciaron una casa en Tartagal y cargaron todo en un auto en la puerta

Un video de seguridad de una vivienda en Tartagal muestra como un delincuente, sale de dicha casa con pertenencias, escalando un portón de gran altura y tras algunos minutos, carga las cosas en un auto que llega al lugar.

El hecho según se observa en el video ocurrió este viernes 2 de enero en B° 82 Viviendas. A las 5.45 se observa la salida del delincuente y poco después, quizás 30 minutos más tarde, con las primras horas del día, se observa que sale de entre las malezas cuando al lugar llega un auto Peugeot Negro, en el cual, carga las cosas en el baúl directamente, publicó República.

Piden a la comunidad prestar atención al rodado de marca Peugeot, color negro patente JVA...y cualquier información reportarla al 911.