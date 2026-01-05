Destrozaron una escuela de una comunidad originaria en Embarcación, habría alumnos involucrados

Un hecho lamentable se dio en las últimas horas en una escuela ubicada en la localidad de Carboncito, distante a 24 kilómetros de Embarcación, perteneciente a una comunidad originaria. Allí malvivientes, entre los que estarían involucrado alumnos de la misma institución, ingresaron y destrozaron todo.

Multivisión Federal detalló que rompieron primero alambrados perimetrales, portones de rejas, puertas, ventanas, además rompieron focos, dejando destrozos de grandes dimensiones. Además se robaron útiles y material de trabajo de las salas de nivel inicial.

Se habla de una interna por el cargo de Director en dicha institución, la cual habría desencadenado en esta situación. Ya se radicaron las denuncias policiales y todo es materia de investigación.