Robaron dos veces en una boutique, mirá como operaron

Lamentablemente los robos en distintos locales comerciales de nuestra ciudad, tanto en el micro como en el macro centro, viene siendo un dolor de cabeza. Incluso los robos se dan hasta dos veces en el mismo local en lapsos cortos de tiempo, como le ocurrió a La Boutique Americana, que cuenta con varias sucursales en Salta, fue víctima de dos robos en menos de una semana.

El primer episodio sucedió el 31 de diciembre en la sucursal de Zuviría 142, donde dos mujeres ingresaron al local y sustrajeron productos sin pagar.

El segundo robo fue este sábado, en General Güemes 1027, donde un joven con casco entró, simuló ser un cliente y aprovechó un descuido para llevarse mercadería.

Desde el comercio radicaron las denuncias correspondientes y reclamaron mayor presencia policial en zonas comerciales, especialmente en fechas de alto movimiento como las fiestas y Reyes Magos.