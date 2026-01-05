¿De que délitos se acusa a Maduro?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declarará este lunes ante el tribunal federal de Nueva York junto a su esposa Cilia Flores. Es un juez federal del distrito sur de Nueva York quién hizo pública una acusación ampliada contra el presidente venezolano Nicolás Maduro quien fue secuestrado por Estados Unidos tras el operativo militar en el país caribeño.

Los principales cargos de los que se lo acusa están relacionados a ser el supuesto líder del "Cartel de los Soles", una red criminal que, según la fiscalía estadounidense, utilizó las instituciones del Estado venezolano para traficar toneladas de cocaína hacia EEUU durante más de dos décadas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó además la acusación formal no sellada, en la que sostiene que Maduro encabezó una conspiración criminal durante al menos 25 años para introducir drogas en territorio estadounidense con apoyo de organizaciones armadas y redes delictivas regionales.

La nueva imputación (conocida como "imputación sustitutiva") incluye por primera vez a su esposa, Cilia Flores, y a su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra ("Nicolasito"), elevando a seis el número de acusados, junto a figuras clave como el ministro del Interior Diosdado Cabello y el líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores.

Según el escrito judicial, tanto Maduro como Cilia Flores figuran como imputados directos en delitos vinculados al narcotráfico y al uso de armamento de guerra, lo que agrava el cuadro penal y expone a ambos a penas que pueden llegar a la prisión perpetua.

El documento del juez estadounidense también describe cómo el Cartel de los Soles, que estaría integrado por altos mandos militares venezolanos, habría operado como una "empresa criminal corporativa", donde el Estado actuaba como facilitador logístico, mientras grupos terroristas y carteles mexicanos funcionaban como proveedores y distribuidores. Según la acusación, Maduro y su círculo obtuvieron beneficios económicos a cambio de permitir que estas organizaciones operaran con impunidad en territorio venezolano.

El tribunal que juzgará a Maduro tiene antecedentes contundentes. Allí fueron condenados el dictador panameño Manuel Noriega, sentenciado a 40 años; el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años en 2024; y Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien recibió cadena perpetua en 2019.