Repatriados vuelven a denunciar las malas condiciones de los hoteles donde los alojan

En medio del malestar en la opinión pública que se ha generado respecto a los repatriados, sobre todo considerando los últimos casos de coronavirus que se confirmaron en Salta procedentes del exterior de la provincia, una joven reclamó a InformateSalta sobre las malas condiciones en que se encuentran las habitaciones del hotel donde se encuentran aislados, sumando la falta de respuestas, cuidados e información a su situación.

Florencia llegó la semana pasada desde Córdoba donde, pese a haber completado todos los trámites para cumplir con los 14 días de aislamiento en su casa, afirmó que tras una odisea de controles y malos tratos, quedó alojada en un hotel de la ciudad capitalina, con la ropa que tenía, en una pieza en malas condiciones, entre otras complicaciones.

En diálogo con InformateSalta, contó que llegó el día jueves a Salta en un auto particular en el marco del programa “Volver a Casa”. Sin embargo “me hicieron parar tres veces, la primera en Rosario de la Frontera donde estuve una hora, me decía que debían avisar en (el ex peaje) Aunor; cuando llego allí estuve más de 3 horas, nunca me dejaron entrar a un baño, nadie sabía nada, de dónde venía, a dónde iba, nos hicieron pasar tres veces por la cámara de desinfección, cuando le pedía algo a los policía me miraban mal y me faltaban el respeto”, denunció.

A esto sumó que, tras todas las complicaciones la llevaron hasta un hotel en calle Alvarado al 100 donde “nos dijeron que ingresemos y que esperemos a que llegue personal del COE para transferirnos, nunca nos dijeron que desde ese momento no íbamos a poder salir de ninguna forma, tuve que entrar con mi perra sin nada, dejando el auto afuera, cuando se suponía que ese día iba a ser dejada en mi casa”, agregó.

Florencia compartió las fotos de las malas condiciones en que se encuentra la habitación donde quedó alojada: la pieza es pequeña y sin espacio para moverse, todo el día está en una cama donde también debe comer, el baño es pequeño, la ducha se encuentra sobre el inodoro y las paredes están agrietándose. “El día de ayer me apareció un bicho”, aseveró.

También dijo que no tienen calefacción y que la sábana está rota. Como si fuera poco, ella es una estudiante de Arquitectura y debe presentar trabajos urgentes para la universidad, pero no le facilitan su computadora ni cuenta con internet para cumplir con las entregas que debe realizar.

“A todas la personas que les pedimos indicaciones, nadie sabe nada, dicen que van a preguntar pero nunca te responden, no saben qué decirte ni saben cómo usar las cosas”, concluyó Florencia su denuncia.