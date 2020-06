Conflicto con remiseros: “Si el sistema está agotado, se tomarán las medidas correspondientes”

Lo señaló el presidente del Senado, Antonio Marocco, sobre la problemática con los trabajadores. Aseveró que el problema no es nuevo y que el mismo se resuelve “sentándose en una mesa y respetando los intereses”. También habló sobre la situación en la frontera por el coronavirus.

Tras una semana de tensión, sigue adelante el reclamo de los remiseros quienes en la jornada del martes volvieron a manifestar por distintos sectores de la ciudad, siendo uno de ellos la Legislatura, lugar donde días atrás protagonizaron incidentes que dejaron como saldo un jefe de policía herido.

En medio de esta cuestión InformateSalta dialogó con el presidente de la Cámara de Senadores de la Provincia, quien consideró que “el reclamo de los remiseros tiene sus aristas, es un conflicto entre empresarios y trabajadores, entre agencieros y remiseros”, el cual “se resuelve sentándose en una mesa, conversando y respetando los intereses de las partes”.

Del mismo modo sentenció que “si el sistema está agotado, no va más así, (entonces) se tomarán las medidas correspondientes”. A esto sumó que el problema “viene del año ’95, no es de ahora, las agencias de remises fueron de la gestión del capitán Víctor Montoya, así que lo que sirve para un momento tal vez no sirve para después; lo que hay que respetar son las normas que están vigentes”.

Por otra parte el vicegobernador habló sobre la preocupación que hay en el norte de la provincia, más precisamente en la frontera con Bolivia, a raíz del colapso del sistema de salud por los casos de coronavirus.

“Estuve hablando con el senador de Rivadavia, donde tienen un punto tripartito con Paraguay y con Bolivia; hay mucha preocupación realmente, las autoridades sanitarias y de seguridad ya están tomando medidas a los efectos que esto no llegue a suelo salteño”, adelantó Marocco.

Dicho esto remarcó que “somos una provincia extensa, con muchos límites internacionales, vamos a ir cuidando lo más que podamos y diciéndole a la gente que respete las medidas de los organismo de Salta y del país”, concluyó.