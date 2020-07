Escándalo del IFE: “ANSES debería ser más exigente respecto a los requisitos”

Los funcionarios salteños, en su gran mayoría concejales, que solicitaron el Ingreso Familiar de Emergencias (IFE), siguen dando que hablar. Esta vez, en Sin Vueltas por InformateSalta, la diputada provincial y ex edil capitalina, Socorro Villamayor, se refirió al tema.

“Yo no justifico que un sistema de ANSES pueda estar erróneo, no justifico que puedan haber avivadas de algunos y aprovechar porque es inmoral, no es honesto. Si creo que hay que tener mayor exigencia y sobretodo en ANSES respecto de los requisitos necesarios y a la gente, aquel deshonesto que quiera hacer eso que Dios lo juzgue mañana. Espero que esto se esclarezca para la tranquilidad de todos”, manifestó.

En este sentido, consideró que es necesario el subsidio, sobre todo para las personas más afectadas por la pandemia. “Vamos a tener un tendal de muertos económicos y físicos no sólo por la cuestión de salud sino por lo económico que va a repercutir en hogares, entonces la avivada no sirve”, expresó.







¿Está de acuerdo con un subsidio se perpetúe en el tiempo?

Villamayor aclaró que su respuesta a esta pregunta es netamente una opinión personal, más allá de cualquier esquema y partido político. “Los subsidios entregados sin ningún tipo de contraprestación no hacen bien a nadie, cuando uno habla del trabajo esto dignifica a las personas, entonces si vamos a dar subsidios que sean entregados de manera prolija a quien efectivamente cumpla con los requisitos”, indicó.

Además, agregó que “los subsidios sin contraprestación no le hacen bien ni al Estado porque no es una máquina de generar billetes. Cualquier tipo de subsidio o beneficio tiene que tener una acción por parte de quien lo recibe que lo dignifique y es la única manera que como país podamos decir que la solidaridad es de alguien que ha aportado anteriormente”.