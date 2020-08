Los tres últimos grandes escándalos que aguardan una respuesta

Es necesario tener fresca la memoria para que estos escándalos no pasen como si nada. El cobro de las IFE por políticos, el robo de los caños en Aguaray, y el abultadísimo sueldo de un director de Aguas del Norte.

Escándalo por cobro indebido del IFE

A través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la ANSES asiste a 362.930 personas en la provincia de Salta, un beneficio destinado a trabajadores/as informales, desocupados, monotributistas de las categorías A, B o monotributo social; y trabajadores/as de casas particulares.

La lista de más de 50 concejales, funcionarios, y otros políticos que cobraron, o se anotaron para cobrar el bono de $10.000 generó un verdadero escándalo en Salta y afortunadamente la Justicia Federal, lleva adelante una investigación, que promete dejar a muchos tras las rejas.

De los que intentaron cobrar, el caso más llamativo fue el de Marcos Vera, titular de la UDAI Sur, quien completó el formulario para recibir el beneficio de los $10.000. Su explicación al respecto no convenció a nadie, y deberá dar cuentas ante el fiscal federal Ricardo Toranzos para zafar de esta comprometida situación.











El intendente Prado por el robo de los caños

Jorge Prado, intendente por el Frente de Todos de Aguaray, vendió caños como si fueran suyos. Se trata de tubos pertenecientes al gasoducto que tenía previsto abastecer de gas natural a Salta, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y el norte de Santa Fe.



En 2016 esa obra había quedado abandonada y Prado tomó la decisión de "venderlos" a una empresa de Mendoza.

El caso tuvo repercusión nacional, pero ni los diputados ni los senadores provinciales pudieron avanzar en la intervención del municipio. En tanto, el Concejo Deliberante de Aguaray no logró los votos necesarios para destituirlo. Hay que ver si la Justicia avanza sobre este millonario robo.











El funcionario que gana más que el gobernador

Otro de los escándalos recientes tiene que ver con la difusión a través de las redes sociales del recibo de sueldo de Normando Fleming, funcionario de alto rango de Aguas del Norte, que rondaba los 400 mil pesos.

Si bien desde la empresa estatal se explicó la razón de tamaño salario, pagado con dinero de todos los salteños, no se conoce si la situación se modificó o sigue tal privilegio.



Diputados provinciales quisieron avanzar en un proyecto que fije un tope salarial para trabajadores de la órbita estatal, pero no prosperó. No se conocen cambios desde la empresa al respecto.

“Creemos que no debe ser así, los entes si bien tienen independencia en administración y administran recursos que generan a través del cobro de boletas, no pueden fijarse sueldos que duplican al del gobernador”, consideró el diputado Germán Rallé en su momento.