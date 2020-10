Para Isa, el justicialismo de Salta está "en un momento de reorganización"

Este 17 de octubre y en medio de la pandemia del coronavirus, los sectores peronistas recordarán su “Día de la Lealtad” mediante una convocatoria online para realzar al Partido Justicialista, en medio de la “puja” por la calle actual que vive el país.

Para analizar la efeméride y el presente del partido en nuestra provincia, en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- el ex vicegobernador y miembros del PJ, Miguel Isa, hizo un balance del momento que vive el justicialismo local. “Es un momento de reorganización, el peronismo de Salta ha tenido grandes divisiones en la última elección”, reconoció.

Del mismo modo sumó que “el partido salió fraccionado” en las elecciones del año pasado, siendo una parte del mismo la cual se encuentra en el poder. Más allá de eso consideró que “el peronismo es un gran movimiento nacional, entonces hoy está en pleno movimiento de reorganizarse, por eso se reorganizó la CAP”, por ejemplo.

Sobre este 17 de octubre “online”, Isa puntualizó que ganar la calle será “cada uno desde su casa, diciendo que estamos presentes pero en casa, en la oficina, donde nos toque estar, nuestro espíritu de movilizarnos está, por eso esta movilización virtual será para ganarla pero sin contagios”.

Como ex intendente, Isa también se permitió opinar sobre la gestión actual en la Municipalidad de Salta Capital: “Es un contexto difícil, si la municipalidad tiene un plan no escucho los anuncios de lo se que va a hacer; hay un plan que se llama PIDUA aprobado en el que se trabajó mucho, es la planificación urbana que no tenía Salta, entonces no siento anuncios, no hay información de lo que se va a hacer”, dijo su parecer.

Por otra parte comentó respecto a la eliminación eventual de las PASO. “Cada partido debe resolver su interna y presentar su lista a elecciones, eso evita confusiones”, recalcó Isa quien dijo que sin las Primarias “se ahorra en gastos y aclara el panorama”.

Por último y sobre su futuro político, por La mañana de CNN Isa manifestó que esperará el momento para volver a entrar en acción: “Por ahora soy un militante más, trabajando para la reorganización del partido, siempre estoy dispuesto a ocupar el lugar que los compañeros decidan dónde debo estar”, concluyó.