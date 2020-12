Tartagal: 3 hermanitos continúan buscando una familia, se reabrió su adopción

Tres hermanitos, un niño de 11 años y mellizos de 6 años, esperan ser adoptados juntos en la localidad norteña de Tartagal. Según pudo conocer InformateSalta, la primera selección no prosperó, por lo que reabrieron la convocatoria.

Los tres residen en un dispositivo de protección a cargo del Estado Provincial de Tartagal, por lo que el proceso de vinculación de la familia que sea seleccionada deberá realizarse en esa ciudad, y se deberá tener los medios necesarios para su traslado y hospedaje.

Los niños expresaron su deseo de permanecer juntos, así que las opciones de búsqueda son excluyentes para aquellas familias que no puedan dar satisfacción a esta demanda. No se recibirán solicitudes ni se contestarán consultas que no cumplan con esta pretensión. Los tres hermanos se encuentran escolarizados en institución de modalidad común.







Podrán ser aspirantes quienes se consideren en condiciones de brindar un entorno familiar de afecto y contención a los tres, y que no se hubieran presentado en la primera convocatoria.

Todas aquellas familias interesadas, podrán postularse descargando la ficha de convocatorias públicas desde el link, consignar allí sus datos de contacto, y luego deberán remitirla al registro, enviando un correo electrónico a [email protected] También pueden concurrir personalmente en la sede de la Secretaría Tutelar, sita en Edificio a Anexo I de la Ciudad Judicial, avenida Bolivia 4671, de lunes a viernes, de 8 a 13.

Las personas y familias interesadas y que contacten al Registro desde otras Jurisdicciones deberán realizar una entrevista de despeje, a partir de la cual el Registro correspondiente a su provincia efectuará un informe primario de idoneidad para determinar la procedencia de la postulación, conforme el Protocolo de Convocatorias Públicas acordado por la totalidad de provincias y la DNRUA. El mismo será requerido conforme los datos consignados en la ficha que adjunten.