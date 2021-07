Detención de empleados del SAMEC: "No pueden imputarlos por algo que no cometieron"

Cuatro empleados del SAMEC fueron detenidos en el marco de la investigación por la muerte del peluquero Matías Ruiz. El joven había sido visto corriendo desnudo en inmediaciones al Parque San Martín, se desvaneció y falleció en circunstancias que hasta el momento no fueron aclaradas por la justicia.

Ayer, los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio y Leandro Flores, quienes integran la Unidad Fiscal conformada para investigar la muerte de Matías Ruiz, solicitaron al Juzgado de Garantías en feria, orden de detención para personal policial y operarios del SAMEC que tuvieron intervención en el hecho.

Familiares y compañeros de los trabajadores del SAMEC protestaron anoche con un sirenazo, pidiendo la liberación de los imputados. La concentración se realizó en la rotonda de avenida Arenales al 1200, movilizaron cuatro ambulancias y realizaron un corto recorrido con las sirenas, lo que despertó la preocupación de los vecinos.

La mamá de una de las trabajadoras detenidas manifestó: “mi hija fue llevada sin darle ningún tipo de información, están detenidos, incomunicados e imputados. Ella tiene niños pequeños, tiene un bebé al que le da de mamar, no sabemos dónde están, no sabemos el por qué, no nos dieron explicaciones. Es algo injusto, nos merecemos una explicación”.

Otra de las mujeres presentes expresó: “Mi hijo es radioperador, ellos salvan vidas, fue secuestrado por la policía, hasta ahora no tenemos novedades, no sabemos dónde están, qué es lo que pasa, pido por favor por mi hijo. Se lo llevaron y no sabemos qué pasa, no pueden imputarlos por algo que no cometieron”