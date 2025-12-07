Tras más de diez días de agonía, falleció Federico Villagra, el músico que fuera salvajemente golpeado por tres individuos

La localidad de Aguaray quedó sacudida tras la noticia del fallecimiento de Federico Villagra, el joven que había permanecido en terapia intensiva por más de diez días luego de sufrir una violenta agresión.

El ataque tuvo lugar el domingo 23 de noviembre, alrededor de las 8.30, en un aserradero de la zona, después de la salida de un after. Por razones que aún están bajo investigación, tres individuos lo interceptaron y lo golpearon de manera salvaje. En uno de los pocos momentos en que recuperó el conocimiento, Villagra logró identificar ante su madre a quienes lo habían atacado.

Su familia confirmó que murió en la noche del sábado 6, poco antes de la medianoche, en el hospital de Orán, donde los médicos intentaban revertir las graves lesiones que había recibido.

Fotografía: Carolina Vera.

La investigación ya tiene a tres sospechosos detenidos. De acuerdo con información de la Fiscalía Penal, la causa había sido modificada a “tentativa de homicidio en banda” y derivada a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP). Tras la muerte del joven, se prevé una nueva recalificación a homicidio.

Vecinos, allegados y seres queridos organizaron una movilización para exigir justicia y reclamar que el episodio no quede sin castigo.

La comunidad de Aguaray lamenta profundamente la pérdida de Federico, a quien describen como un muchacho trabajador y muy apreciado en el pueblo.