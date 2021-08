Le desfiguraron la cara para robarle por cuarta vez en el año: el tormento de un taxista salteño

René es un taxista salteño que, como muchos, vive sólo del día a día. En lo que va del año ya lo asaltaron cuatro veces. "Estoy cansado de todo esto, me han arruinado, me han fundido", lamentó en diálogo con un medio local.

"Estoy cansado de tanto asalto. Nadie hace nada para controlar", denunció el hombre, quien ya lleva siendo víctima de cuatro robos violentos durante el 2021.

Según relató, el último asalto se dio en barrio Limache (zona Sur). "Me pidieron llevar un pasajero a San Agustín y ahí se me apareció un motochorro", contó, y agregó que lo golpearon ferozmente para robarle todo el dinero que tenía. "Me dejaron la cara desfigurada, moretones en el ojo, pómulo hinchado, boca lastimada", detalló.

Los delincuentes se llevaron todo, la plata que recaudó y la que venía juntando para comprar unos repuestos. "Me han roto cubiertas, el caño de escape... De los últimos asaltos no puedo terminar de arreglar el auto que ahora me asaltan de nuevo", lamentó con impotencia.

"Quise hacer denuncia y el policía estaba semidormido. Nadie me pregunto que me había pasado. Estuve 20 minutos afuera de la comisaría todo lastimado y nadie se acercó", denunció indignado.

El hombre ya no da más de la bronca y el cansancio por esta situación. "Siento dolor, ganar de llorar de la impotencia que tengo. Hubiera preferido que me hubieran matado", expresó con tristeza.

René ahora vive con miedo. Sale a trabajar porque no le queda otra. "Uno ya ni sabe a quién lleva", admitió, y además apuntó contra la inseguridad y la Justicia: "Hay una inseguridad terrible, mucho asalto hay, todos los días. Lo que me pasó a mí le pasa a todos, no sólo taxistas o remiseros, y la Justicia no hace nada". Informó Que pasa Salta.