Silvina Vargas: “No le tengo miedo al Presupuesto, voy a tocar las puertas que hagan falta”

La flamante ministra de Desarrollo Social asumió ésta mañana y ya trabaja intensamente junto al gabinete del gobernado Sáenz, en una de las épocas más complejas para la cartera. Desde ayer, agentes del ministerio recorren comunidades del norte que en las últimas horas se vieron afectadas por una crecida del río Pilcomayo.

“Con muchas expectativas, traemos toda la energía desde el interior, es una oportunidad grande para demostrar de lo que somos capaces, conocemos la realidad, a nosotros no nos tienen que contar cómo se vive, cuáles son las necesidades. Estamos en contacto directo, quiero trabajar en territorio, llegar a los que más nos necesitan. Confío en que las cosas van a salir más que bien”, dijo Vargas.

Respecto a la situación del presupuesto, uno de los motivos por lo que renunció Verónica Figueroa, la nueva ministra señaló que “desde el momento en que Sáenz asumió en su gestión, el ministerio de Desarrollo Social fue una prioridad, va a ser para mí una prioridad, voy a poner toda mi capacidad y trabajo. Voy a tocar las puertas que hagan falta, el presupuesto no solo se nutre con lo que figura en el proyecto, no tengo miedo, no me asusta, sé que tengo que sumar al gran gestor que es Sáenz”.

Sobre la situación del Norte tras el desborde del Pilcomayo en Santa Victoria Este, Vargas dijo que desde ayer “ya tuve contacto con el intendente del lugar, ya hay gente trabajando en el lugar desde distintas áreas del gobierno”.