El vestido “al desnudo” de Megan Fox que es furor en las pasarelas del mundo

Este fin de semana, Megan Fox apareció casi desnuda en una fiesta en Los Ángeles. Mientras estaba vestida, su conjunto Mugler inspirado en la lencería tenía que ver con la revelación del cuerpo debajo. Combinó un corpiño de malla con paneles con una minifalda de cuero micro y medias transparentes.

El diseñador de Mugler, Casey Cadwallader, ha hecho de este tipo de atuendo su marca registrada, y ??no hay nadie más adecuado para sus atractivos diseños que Megan Fox. La estética de la moda de Fox , llamémosla atrevida y de buen gusto, se perfila como una de las más sexys y divertidas de Hollywood.

Sin embargo, aunque sus atuendos recientes a menudo dejan poco a la imaginación, nunca son totalmente vulgares. Fox tiene esta impresionante habilidad para atenuar incluso los conjuntos más reveladores, favoreciendo una paleta negra de pies a cabeza para hacerlo.

El vestido “al desnudo” de Megan Fox que es furor. FOTO: GETTY IMAGES

Fox le dijo recientemente a la revista Vogue que su nueva imagen de moda la ayuda a recuperar una sensación de poder. “Como actriz, me clasificaron o me pusieron en la categoría de símbolo sexual… [La moda] no era algo en lo que me concentrara”, dijo, y agregó que su prometido Machine Gun Kelly y la ha empujado usar ropa que simplemente “ser yo”.