Romero destrozó a Cabandié por los incendios en Corrientes: "Dijo cosas ridículas"

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, estuvo este miércoles frente a los miembros de la Cámara de Senadores del Congreso exponiendo sobre las actuaciones del Ejecutivo en los incendios devastadores que están desarrollándose en la provincia de Corrientes, encuentro con muchas críticas y cruces entre funcionarios.

Al respecto de este tema InformateSalta dialogó con el senador nacional Juan Carlos Romero, quien criticó al ministro Cabandié por su exposición, sus justificaciones y recalcando la necesidad que sea gente idónea y preparada la que asuma los principales cargos del Gabinete.

“El ministro mostró muy poca solvencia, se ve que tenía algunas ideas, unas láminas para mostrar pero el resultado es pésimo”, se animó a señalar el ex gobernador agregando que Cabandié “se escudó en que la ayuda llega una vez que la provincia la pide porque son muy federales, ¿cómo será de ridículo que un influencer juntó $100 millones, que es la mitad de lo que el Gobierno mandará a la provincia?”, cuestionó.

“El ministro dijo cosas ridículas como que los aviones no sirven para apagar el fuego, ¡obviamente que un solo avión no va a hacer nada!”

En este punto el legislador salteño aseveró en la necesidad que sea gente preparada la que asuma estos puestos gubernamentales: “Estoy por presentar un proyecto de ley para que cada gobierno esté obligado a fundar las habilidades y capacidades del puesto a nombrar, uno ve un sinnúmero de personas sin ninguna especialidad que son funcionarios en áreas técnicas, en Medio Ambiente debe haber un ingeniero o ambientalista, tenemos un ministro de Defensa que no entiende nada de Defensa, en Comunicación no puede ponerse a alguien que no sea experto en eso”.

“Los gobiernos tienen el vicio de poner militantes, gente que no entiende, hay que tener seriedad”

Otro tema con el que InformateSalta dialogó con el senador Romero fue si había novedades en torno al principio de acuerdo entre Argentina con el FMI y si se sabe cuándo llegaría el proyecto para tratarse en el Congreso. “El Gobierno no envió nada todavía”, sentenció el legislador.

No obstante, recalcó que desde Juntos por el Cambio quieren llevar el tema a debatirse en el Congreso y que Nación muestre la letra chica. “De ninguna manera permitiremos que el país entre en un default, hace falta un país que crezca, que progrese, que haya educación y trabajo, ese es el país al que apostamos y el requisito es que Argentina no se caiga del mundo”, concluyó.