River: Matías Suárez fue citado por Marcelo Gallardo tras 5 meses de ausencia

River se prepara para el partido del sábado frente a San Lorenzo, por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional. Marcelo Gallardo empieza a ajustar los últimos detalles para el clásico del fin de semana y, en ese camino, este jueves decidió que Matías Suárez vuelva a ser convocado luego de cinco meses. Juanfer Quintero también está en la lista.

El último partido oficial de Suárez fue el 3 de octubre del año pasado, cuando enfrentó a Boca. A partir de se momento se sometió a una operación en la rodilla derecha por una sinovitis crónica y afrontó un extenso período de inactividad. La semana pasada jugó algunos minutos en un amistoso ante Tigre y ahora tendrá la oportunidad de estar en el clásico frente a San Lorenzo.

La mala noticia para River es que Tomás Pochettino (arrastra un golpe en la zona de las costillas) y Nicolás de la Cruz (viene de una gripe y no está al 100 por ciento) no pudieron ser citados por Gallardo.

Qué tenía Matías Suárez

Suárez tuvo que operarse en octubre del año pasado por una vieja lesión en la rodilla derecha que no le permitía entrenarse y jugar con normalidad. Su último partido fue el 3 de octubre ante Boca en el Monumental. Desde entonces empezó una recuperación que le llevó cuatro meses y medio. Recién hace dos semanas tuvo el alta para trabajar normalmente.

Su reaparición es una variante importante en ataque ya que River no pudo contratar el delantero de área que estaba buscando en el mercado de pases, y si bien sumó varios mediocampistas ofensivos, en el plantel solo cuenta que tres delanteros: Julián Álvarez, Brian Romero y el propio Suárez (Benjamín Rollheiser no es tenido en cuenta por no renovar contrato). El cuarto sería el juvenil colombiano Flabián Londoño.