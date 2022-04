Menonitas en Metán: “Usamos tecnología con límites por la maldad que hay en Internet”

A algunos kilómetros de San José de Metán se encuentra una comunidad Menonita, dónde viven alrededor de 15 familias. En una entrevista exclusiva con InformateSalta para el programa SinVueltas, Brandom quien es de Estados Unidos pero vive en Metán desde hace 3 meses, comentó cómo es la vida en la comunidad Menonita.

“La religión Menonita es muy especial, autentica porque cree en las enseñanzas literales de Jesucristo, nuestra vida se basa en los testamentos y queremos obedecer lo más posible lo que dice la biblia”, comenzó diciendo para luego despejar algunos mitos que existen sobre su estilo de vida: “Usamos tecnología, tenemos luz eléctrica, usamos autos, usamos teléfonos. Pero evitamos los más nuevos y el internet, estamos muy reservados respecto al internet por la maldad que sale. Usamos tecnología con límites”.

Un punto controversial se da en relación a la concepción de las parejas amorosas, “el noviazgo, nosotros intentamos seguir las enseñanzas del Señor. Hay una que dice que seas solo con el Señor, que uno tenga un noviazgo con alguien que no sea de la religión no lo vemos favorable. No es que lo rechazamos porque queremos ser amigos de todos, pero si alguien intenta casarse así (con alguien que no es Menonita) sale de la iglesia”.

Respecto a la educación, los jóvenes asisten a escuelas especiales. “Nuestra escuela es para nuestros niños propios. Maestros propios han desarrollado libros con nuestra religión. Nuestra escuela tiene 10 años de estudio”, comentó Brandom.

Terminada la educación “cada quien escoge su propio trabajo, el más conocido es la producción de productos lácteos. Hay una de venta de kits solares, está la reparación de autos, carpintería, hay variedad de trabajos. Nosotros creemos que después de los 10 años uno aprende más por trabajar con el papá”, por esto último es que los jóvenes comienzan a formarse en sus oficios junto a su familia.