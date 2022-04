Gruta en Villa Luján: Buscan un acuerdo para que el altar no sea removido

Una gran polémica cubrió a Villa Luján, cuando se conoció una resolución municipal que busca remover una gruta en honor a San José de la plazoleta Víctor Noé. El pedido del cual nace la resolución habría sido realizado por el Colegio de Abogados, en base a una solicitud del abogado desaparecido durante la última dictadura, pero los vecinos se niegan al traslado de la gruta.

El abogado Juan Ignes intervino por parte de los vecinos. El letrado dialogó con InformateSalta donde comentó la situación en la que se encuentra la solicitud de los vecinos: “Se contactaron conmigo vecinos de Villa Luján, me solicitaron contactarnos con el Colegio de Abogados. Me contacté de hecho con las autoridades del Colegio y me dijeron que ellos no tendrían ningún problema”, de esta forma se evidencia que el “el Colegio de Abogados se muestra totalmente abierto al diálogo y quiere darles el gusto a los vecinos”.

Para que pueda avanzar el pedido “uno de los representantes de los vecinos se tiene que presentar conmigo para que lleguemos a un acuerdo para poder presentarla ante la Municipalidad y el Concejo Deliberante para poder derogar la ordenanza que habían sacado en su momento”.

Desde el Colegio de Abogados, “ellos no ven ningún inconveniente de que la gruta continué ahí en la plaza. Le transmití la situación a los vecinos y quedaron en confirmarme quien iba a ir a la reunión”.

“Ya hay una solución viable para la situación y que ellos puedan quedarse tranquilos”, finalizó Ignes feliz de que las partes hayan podido llegar a un acuerdo del que solo restan los detalles finales.