Caliva ratificó que hay “maniobras golpistas” al Gobierno y apuntó al Poder Judicial

En medio de la fuerte crisis económica que vive el país y el negativo escenario que viven los mercados argentinos, lo cual generó críticas al Gobierno Nacional, los diputados del Frente de Todos emitieron un comunicado asegurando que hay “maniobras golpistas” y acciones sistemáticas de desestabilización.

Estas consideraciones fueron ratificadas por la diputada nacional salteña, Verónica Caliva, quien en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- manifestó su preocupación por dichas maniobras. “Han marcado este último tiempo, se ha sentido un aceleramiento, palabras de Patricia Bullrich diciendo que está lista para gobernar mañana, legisladores de la oposición pidiendo juicio político al presidente, su renuncia, manifestaciones de odio frente al Instituto Patria, diciendo que van a asesinar a la vicepresidenta”, señaló algunas.

En #LaMañanaDeCNN por la 94.7, Caliva | "Las manifestaciones de odio, los dichos de Bullrich, las declaraciones de Aldo Rico, nos llenan de preocupación y angustia. No necesitamos eso en este contexto tan complejo, tras el desastre que significó el prestamo que tomó Macri" — CNN Salta (@RadioCNN_Salta) July 26, 2022

Dicho esto consideró que estas expresiones “nos llenan de preocupación y también de angustia, en la Argentina no necesitamos eso, es un contexto muy complejo que atraviesa el mundo, en nuestro país fundamentalmente después del desastre del préstamo que tomó el macrismo”, aseveró la legisladora nacional.

“Tenemos a quienes extorsionan con la cosecha y no liquidan, ni hablar de algunos irresponsables que están en los medios”

Caliva señaló que estas acciones de desestabilización vienen desde hace tiempo, en lugar de apostar por el debate para tratar los temas centrales. “Fijensé que no pudimos aprobar el presupuesto, la oposición decidió no aprobarlo y de ahí arrancó esta situación que se fue complejizando con la guerra” de Rusia a Ucrania.

También se alineó con las críticas del FDT, en conjunto con Cristina Kirchner, al Poder Judicial de la Nación. “Es una demanda de la sociedad, no sentimos que la Justicia exista en el país, como que es para los poderosos y eso se nota, no hay imparcialidad, no cumple su rol en la división de poderes y eso es preocupante”, consideró la diputada salteña.

Con estas críticas, ¿hay alguna autocrítica interna en el Frente? “No hemos sido firmes hacia nuestra coalición para que se respete el programa del 2019 que nos llevó a ser Gobierno, sí se logró hacer crecer la economía pese a la pandemia, pero pese a esto no se logra distribuir la riqueza en los sectores más postergados”, se sinceró para concluir.