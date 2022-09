Economía del Conocimiento: Una oportunidad para la convergencia

Existen asimetrías entre el puerto y el interior desde la concepción de nuestro país como Nación, es una cuestión observable e incontrastable. El desarrollo mismo de la actividad económica ha hecho que el aumento de la riqueza se dé de manera centrípeta, desde el interior hacia el centro. Es así que, de las 24 jurisdicciones que forman parte de la Argentina, 5 jurisdicciones aportan más del 70% del Producto Bruto Interno, dejando para 19 jurisdicciones el resto. Es decir que 19 provincias aportan un poco más del 20% del producto.

Esto da como resultado que jurisdicciones como CABA (la ciudad autónoma de Buenos Aires) tenga un producto bruto por persona ampliamente superior (casi 7 veces) al de las provincias de norte argentino. Encontramos incluso que el PBG per cápita de CABA es parecido al de los países de la OCDE, mientras que los de las provincias del norte tienen un PBG per cápita similar a los de los países pobres del globo. En promedio el PBI per cápita de la Argentina es similar a la de sus países vecinos.

Esta evidente asimetría hace pensar que la única salida viene a ser exacerbar la discusión entre los que más producen y los que menos, tensionando la distribución del ingreso desde una mirada sólo del reparto más allá de la generación de los recursos.

En este contexto encuentra su espacio la discusión de la coparticipación federal de impuestos, que por cierto tiene mucho para discutir, y la forma de distribución o aplicación de los recursos del gobierno nacional en el territorio del país. Si bien estos temas son de vital importancia para el desarrollo federal, es ilusorio pensar que sólo con esas herramientas lograremos un desarrollo armónico en nuestro país.

A los fines de converger, es decir que los productos brutos por persona de cada provincia argentina sean similares, es preciso que aquellas provincias con un ingreso menor crezcamos de manera más acelerada. Si bien parece una obviedad lo antedicho, es difícil encontrar actividades económicas que permitan una convergencia en nuestro territorio con cierta velocidad.

Escuchamos reiteradas veces, y nos convencimos, que Argentina es un país rico. Por supuesto que contamos con una enormidad de recursos naturales que brindan oportunidades de ingresos, sin embargo, el país muestra una pobreza por ingresos superior al 40% y una enorme dificultad para salir de los ciclos de crisis y recuperaciones.

Contar con recursos naturales no basta. La riqueza de las naciones se basa más en el saber que en el tener.

El mayor recurso natural de un país está en su conocimiento y en su capacidad de aprender.

La Economía del Conocimiento es la aplicación del conocimiento para innovar, incrementar el valor agregado y aumentar la productividad de todos los sectores. Está conformada por actividades que se caracterizan por la innovación y el uso intensivo de tecnologías, cuyos factores centrales de producción son el conocimiento y las ideas de las personas.

Encontramos aquí actividades vinculadas a la industria del software, audiovisual, servicios profesionales, biotecnología, internet de las cosas, robótica, inteligencia artificial, big data, entre otras.

La evidencia demuestra que los servicios en general y los servicios basados en el conocimiento en particular, son una oportunidad para el desarrollo y el catch up dentro de un país, y del país con el resto del mundo.

La economía global está demandando estos servicios con un ritmo superior a cualquier otra actividad. Argentina tiene talento para exportar y la capacidad de desarrollarlo a lo largo y ancho del país. Las jurisdicciones argentinas tenemos la oportunidad de acelerar nuestro crecimiento y consecuentemente contribuir al desarrollo económico de la región.

Para generar mayor bienestar y riquezas a través del conocimiento es importante saber hacer, tener claro dónde ir, conocer el punto de partida y desarrollar un plan que nos ordene y guíe en el proceso.

Hoy la economía global, como muy pocas veces, ofrece una gran puertapara converger, dentro de nuestro propio país y con el resto del planeta. El conocimiento es la clave.