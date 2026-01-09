Flybondi lo hizo de nuevo, canceló vuelos en Salta para este viernes

Si en tus planes estaba viajar este viernes por Flybondi, a estar atentos a sus vuelos, ya que algunos fueron cancelados en Salta.

Esta acción se repite nuevamente, despertando el enojo de los pasajeros, que en este contexto económico y buscando precios, viajar en esta low cost les cuesta más caro.

Este viernes 9 de enero se registraron nuevamente cancelaciones de Flybondi en el aeropuerto Martín Miguel de Guemes, informó Aries Online.

Estaban previsto tres vuelos para este día, de los cuales, dos, están cancelados. Estos servicios correspondían a las rutas hacia Aeroparque y Córdoba, los cuales no despegaron según dio a conocer Aeropuertos Argentina.

Esto se suma a los antecedentes negativos con los que cuenta Flybondi, recordando lo sucedido en 2025 cuando un vuelo con una ruta entre Aeroparque Jorge Nweberry y el Aeropuerto Internacional Libertador General José de San Martín, ubicado en la ciudad de Posadas, llegó 34 horas y 27 minutos después de lo previsto.