Boca va por la recuperación frente al Platense de Martín Palermo

El bicampeón Boca, obligado a sumar una victoria por el mal inicio en la Liga Profesional de Fútbol (LPF), se medirá hoy con Platense, dirigido por Martín Palermo, que es uno de los invictos, por la cuarta fecha. El encuentro arrancará a las 19.15 en el estadio La Bombonera, con arbitraje de Silvio Trucco y transmisión televisiva de ESPN Premium.

Boca dio sus primeros pasos en el torneo con rendimientos bajos en todas sus líneas y como consecuencia apenas tiene cuatro unidades, al tiempo que Platense (cinco unidades) se mantiene invicto con una victoria ante Independiente (2-1) en el camino.

El primero de los apuntados por parte de los hinchas en las redes sociales fue el entrenador Hugo Ibarra luego de la mala imagen que dejó Boca en Córdoba contra Talleres. Sin embargo, los jugadores no se salvaron y se leyeron varias críticas para Sebastián Villa, Frank Fabra y Sergio Romero, entre otros. Darío Benedetto, que cumple una sanción de la temporada pasada, no viajó con la delegación y eso también generó reproches por parte de los fanáticos.

Es por eso que no extrañó la conferencia de prensa improvisada de Ibarra en la semana, donde dejó entrever las fallas del juego "xeneize" en el comienzo de una nueva Liga Profesional. "Hay que tener paciencia, le tengo fe al equipo, pero me dolió mucho la derrota contra Talleres. Les quiero pedir perdón a todos por no hablar después del partido", señaló Ibarra en diálogo con la prensa, en el predio que el club tiene en Ezeiza.

"Ojalá el equipo juegue mejor de lo que lo está haciendo. Todos queremos eso y soy el principal responsable de que el equipo no lo esté haciendo. Muchas veces trabajamos cosas en los entrenamientos que no salen en los partidos", dijo el entrenador.

Boca comenzó el torneo con una victoria ante Atlético Tucumán (1-0) aunque luego empató con Central Córdoba de Santiago del Estero (0-0), ambos partidos jugados en la Bombonera, y después cayó con Talleres (2-1) en Córdoba. "No quiero adelantar los posibles cambios en el equipo, todavía faltan para el partido contra Platense. No le quiero dar indicios a Martín (Palermo)", bromeó.

Pero Ibarra no fue el único que se enfrentó a los micrófonos en la previa del partido, otro que lo hizo y dejó en claro con su sola presencia mediática que las cosas no están bien, fue el vicepresidente, Juan Román Riquelme, quien suele evitar el contacto con los medios.

"Ningún equipo del fútbol argentino juega lindo, pero van tres fechas y es lógico, se paró mucho tiempo. El año pasado tuvimos la suerte de ganar los dos torneos, el equipo compite. Lleva un parate importante como todo el fútbol argentino pero hay un plantel de hace tiempo y tenemos que tener un orden más claro. Queremos jugar mejor y no tengo dudas de que lo vamos a hacer", analizó en una especie de defensa para el DT de Boca.

Y además adelantó que a Palermo, con el que ahora tiene una mejor relación en comparación a la época de compañeros en Boca, se lo recibirá de "la mejor manera".

En relación al equipo, Boca tendrá un cambio obligado por la expulsión de Sebastián Villa y otros tres por disposición deportiva. En el fondo estará el juvenil Agustín Sandez, en el medio Ezequiel Fernández y arriba la dupla de ataque la conformarán Luca Langoni y Miguel Merentiel.

Por su parte, Platense tendrá al defensor central Ignacio Vázquez como titular en reemplazo del paraguayo Miguel Jacquet, expulsado en el cotejo del pasado fin de semana ante Atlético Tucumán (1-1). Además, la duda del DT Martín Palermo está centrada en saber si Mauro Quiroga o Nicolás Servetto será el único punta definido.

Probables formaciones

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdez, Nicolás Figal, Agustín Sandez; Pol Fernández, Alan Varela, Ezequiel Fernández, Óscar Romero; Luca Langoni y Miguel Merentiel. DT: Hugo Ibarra.

Platense: Ignacio Arce; Nicolás Morgantini, Ignacio Vázquez, Gastón Suso y Juan Infante; Jerónimo Cacciabúe y Nicolás Castro; Franco Baldassarra, Vicente Taborda y Agustín Alonso; Mauro Quiroga o Nicolás Servetto. DT: Martín Palermo.

Árbitro: Silvio Trucco.

Hora: 19.15.

TV: ESPN Premium.

Cancha: Boca.