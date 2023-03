Romero: “La privatización sería el mundo ideal pero no podemos volver a esa discusión”

El senador Juan Carlos Romero brindó una entrevista a radio CNN Salta donde habló del panorama político actual, las elecciones y sobre un periodo especial que le hizo el precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta.

Ayer, Romero y Larreta mantuvieron un encuentro estratégico. “Es parte del diálogo que tenemos desde Encuentro Republicano y Federal junto con Miguel Pichetto, con Ramón Puerta. Por otra parte está el armado en el Norte Grande, a pedido de Larreta, con dirigentes de Jujuy, Tucumán, todo lo que pueda ayudar para la campaña nacional”, dijo el senador.

Respecto al panorama electoral Romero dijo que “en la campaña provincial prácticamente no participó pero tengo diálogo con todos los dirigentes de las fuerzas políticas, nuestro sector apoya al sector de Sáenz y Bettina Romero. No tengo ninguna candidatura prevista ni candidatos para imponer, no tengo más que la voluntad de trabajar para que el Kirchnerismo sea cosa del pasado”.

“Hay cosas que se pueden privatizar y otras que no, no se debe volver a esa discusión. Sería un mundo ideal pero un país ideal no se hace a las trompadas"

Consultado sobre el avance del liberalismo y las posibilidades de privatización, el ex gobernador de Salta opinó: “Hay cosas que se pueden privatizar y otras que no, no se debe volver a esa discusión. Sería un mundo ideal pero un país ideal no se hace a las trompadas, hay que corregir cosas, bajar el déficit de las empresas del Estado. Tampoco está el país con capacidad de inversión para que venga alguien y quiera construir ferrocarriles, trenes, estamos abandonados al mundo por culpa nuestra, nadie invierte y nadie nos presta”.