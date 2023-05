El gimnasta olímpico Federico Molinari fue denunciado por acoso a una menor de edad que era su alumna en una de las escuelas de la especialidad que regentea, ante la Fiscalía especializada en delitos conexos a la trata de personas y Pornografía Infantil del Departamento Judicial de San Isidro.

Según fuentes judiciales, la acusación formal, que se conoció hoy, data del 13 de marzo y fue realizada por la madre de la menor, a raíz de lo cual Molinari, finalista olímpico en Londres 2012 y medallista Panamericano, debió renunciar a la Federación Bonaerense de Gimnasia.

La madre de la joven gimnasta de 17 años especificó en la denuncia que el "grooming" por parte del deportista habría comenzado en 2020 a través de las redes sociales, especialmente Instagram.

La mujer explicó que su familia es de Mendoza y se trasladaron a Buenos Aires para que su hija se desarrollara en la actividad, y para ello se vinculó al gimnasio que Molinari posee en la localidad de Martínez bajo la tutela de la pareja del atleta olímpico (Paula Cancio).

En uno pasaje de la presentación, la madre de la adolescente exhibió como prueba algunos de los chats recibidos por su hija de parte de Molinari, como por ejemplo uno realizado tras una actuación, en la que le dice: “Cómo agitaste al público, te llevaste todas las miradas, incluso la mía”.

Según la denunciante, estos episodios le provocaron a la joven un decaimiento anímico que la condujo a manifestar sus deseos de abandonar la gimnasia artística y por ello debió recurrir a un tratamiento psicológico.

La denunciante indicó que mantuvo un careo con Molinari y este le prometió cambiar de entrenador si no se concretaba esta denuncia, que finalmente terminó realizando también ante la Federación Bonaerense de Gimnasia, a la que su reemplazante, por protocolo, debía informar, pero no lo hizo. Aun no se conoció la defensa de Molinari a esta acusación.

Además de sus logros deportivos, Molinari, rosarino de 39 años, formó parte de populares programas televisivos como Combate y Bailando por un Sueño, además de la obra teatral Stravaganza.