Homicidio en el canal: "Esta acusado injustamente, no se pudo encontrar ADN de Nahuel"

Desde hace una semana, en plena feria Judicial se inició la Audiencia debate contra Gustavo Nahuel Espinosa de 24 años imputado por el delito de homicidio calificado por alevosía, en concurso real con hurto calamitoso, en perjuicio de Facundo Javier Solorza de 19 años.

A pocos días de conocerse la sentencia e iniciada la segunda semana de audiencia debate, la abogada defensora de Gustavo Nahuel Espinosa, Valiera Pol, aseguró que durante los primeros días surgieron irregularidades y situaciones que dejarían entrever que el joven es inocente.

"Se pudo entrever que mi defendido no lo conocía al difunto. Hay irregularidades de parte del accionar del policía. El primer día, una agente, se paró totalmente irrespetuosamente, frente al Tribunal, no sabía cómo contestar y a la cual le voy a pedir se le abra una causa por falso testimonio".

La letrada además detalló en cuanto a los elementos de pruebas que "no existe un elemento de prueba que alcance para demostrar que mi cliente tuvo algo que ver, tiene pericias negativas de celular. Lo vinculan por una cámara cercana al hecho".

Se borraron segundos claves de una cámara

Pol reconoció que si bien su defendido no conocía a la víctima, se conocieron en ese momento. "Se conocieron ahí, ese día. Pero no se lo ve ni apuñalándolo, matándolo ni tampoco hay testigo ocular del hecho".

Cuestionó el trabajo de la policía y de la investigación en general. "Misteriosamente aparece una mancha de sangre de contacto en una parte del matafuego que está en la puerta del lado del acompañante. Si Espinoza iba manejando como puede estar la mancha de contacto de sangre en el lado del acompañante, esto habla de una irregularidad".

Volviendo a las imágenes de las cámaras de seguridad la doctora remarcó que "en todas las cámaras de seguridad se lo ve a Nahuel completamente limpio sin una gota de sangre, si matás de 48 puñaladas a una persona, te tiene que quedar sangre, no tenía absolutamente nada".

Siguiendo en la defensa de Nahuel, dijo que "hubo un mal procedimiento. "No se robó ningún bolso ni ninguna pertenencia, justo esos 13 segundos de la cámara de seguridad donde se lo debiera ver retirándose lo hicieron desaparecer" dijo por Multivisión.

Las 16 pruebas negativas

Valiera Pol, abogada de Nahuel explicó que de las 16 muestras no fueron compatibles con el ADN de su defendido. "Se hicieron exámenes y no se pudo encontrar ADN, el ADN de Nahuel no aparece en ningún lado. Si matás a alguien con tanta saña tiene que quedar. No existe el crimen perfecto, acá tenemos un chico que está acusado injustamente. Tiene pericias psicológicas excelentes. El ADN negativo. El bolso y el celular sin huellas. Creo en la inocencia de mi defendido completamente".