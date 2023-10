A todo o nada: Juventud debe ganar para no descender

Este fin de semana largo, la atención deportiva salteña se la lleva Juventud Antoniana, ya que está latente la posibilidad del descenso. Y esta opción lo deja al pendiente del resultado de Crucero, quien también pelea por no descender, y de su partido con Central Norte, ni más ni menos que el clásico salteño.

En la tarde del sábado, Crucero empató con Sarmiento 2 a 2, lo que le suma un único punto al equipo misionero que pelea con el Santo para no descender. Aunque no es mucho, este punto solitario de Crucero complica al equipo salteño, ya que solo le deja la opción de ganar ante Central Norte para no perder la categoría.

De ganar Juventud, quedaría a dos puntos de Crucero, dejando abierta la posibilidad de salvar la categoría con una victoria en la última fecha del Torneo Federal A, la próxima semana.

Del otro lado de la vereda, el escenario se pinta muy favorable, ya que Central Norte tendrá la posibilidad de mandar al descenso a su clásico rival, y hacerse con la revancha de aquel trágico mayo de 2014.

Aunque lejos, el equipo azabache se mantiene cómodamente segundo, con 49 unidades, por detrás de Gimnasia y Tiro, que lidera la tabla con 59 puntos. Hay que recordar que el clásico salteño tendrá lugar este domingo 15 de octubre, desde las 18.30h, en el estadio Padre Ernesto Martearena.