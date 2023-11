Devolución del IVA: los errores comunes que hay que evitar para recibir el reintegro

Hasta el 31 de diciembre continúa vigente la iniciativa denominada “Compre sin IVA” con el que el Gobierno busca compensar parte del efecto del salto inflacionario que generó la devaluación de agosto pasado. La política busca aliviar la presión fiscal sobre los consumidores de menores ingresos al devolver el 21% en compras de productos esenciales que fueron realizadas con tarjeta de débito con tope de $18.800 mensuales que se acreditan automáticamente dentro de las 48 horas posteriores a la transacción.

Los errores más comunes que hay que evitar para obtener la devolución del IVA

Pero no todas las compras o formas de pago están sujetas al reintegro. Por eso, conviene estar atento a los errores más comunes que se suelen cometer.

Confundir las Tarjetas Alcanzadas: El reintegro solo se aplica al pagar con tarjeta de débito que utiliza fondos de una cuenta bancaria, incluyendo las tarjetas de los planes Alimentar y Potenciar Trabajo. No son válidas las tarjetas de crédito ni las tarjetas prepagas vinculadas a billeteras virtuales con CVU, como Mercado Pago o Ualá.

Error en los Pagos QR Aceptados: Se puede acceder al reintegro pagando con QR desde billeteras virtuales como Mercado Pago, MODO o la app del propio banco, siempre y cuando se elija una tarjeta de débito (previamente adherida) como origen del dinero. Pagar con el dinero en cuenta de la billetera digital no permite obtener la devolución.

Pagar con una Transferencia Común: Enviar dinero mediante una transferencia común desde el celular, proporcionando CBU o alias del comerciante, no permite acceder a las devoluciones del plan.

No Tener la CBU Declarada en AFIP: Es necesario que la AFIP tenga registrada al menos una cuenta bancaria asociada al beneficiario para aprovechar el programa Compre sin IVA. En la web de la AFIP, se puede consultar y declarar la CBU.

Elegir un Comercio no Incluido: La devolución se aplica solo en comercios inscritos ante la AFIP con actividades específicas, como supermercados, farmacias, y otros rubros detallados en la lista de actividades económicas de AFIP. Es importante verificar la inscripción del comercio en estas categorías.

Exceder el Límite Mensual de Devolución: El monto mensual reintegrado no puede superar los $18.800 por beneficiario, lo que se alcanza con compras de $89.523. Para evitar sobrepasar este límite, es recomendable que varios miembros del hogar dividan los pagos del mes.

¿Cómo reclamar en AFIP si no me devuelven el IVA?



Las personas que no recibieron la devolución del IVA 48 horas después de la compra pueden iniciar el trámite del reclamo ante la AFIP de manera virtual en la web oficial. El ente recaudador le pedirá datos personales, y lo