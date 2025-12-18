Comerciantes salteños apoyan la restricción a ferias americanas: “Si pagaran los impuestos, sería más justo"

Novedad de las últimas horas fue que el Gobierno de la Nación anunció que establecerá nuevos controles aduaneros para la importación de ropa usada debido al fuerte crecimiento de las ferias americanas y a los riesgos sanitarios advertidos por el Ministerio de Salud, restringiendo el ingreso de mercadería y exigiendo documentación extra a quienes operan en este rubro arancelario.

En este contexto, InformateSalta dialogó con María Eugenia Constansi, propietaria del local Ricetto, quien más allá de apuntar al ingreso ilegal de este tipo de mercadería para una venta igualmente desleal, remarcó que el sector comercial formal se siente desprotegido ante la falta de igualdad en cuanto el pago de impuestos.

Primeramente, la comerciante arremetió al origen de las prendas que se ofrecen en estas ferias, pues señaló que se trata mayormente de productos que salen de la donación para terminar en la reventa comercial. "La ropa de Estados Unidos que venden en las ferias es de donación, la gente se ha encontrado cualquier cosa en los bolsillos porque los estadounidenses la donan sin imaginar que acá se revende", sentenció Constansi.

Sobre la competencia desleal, recalcó que la mercadería suele ingresar por la frontera, desde Bolivia y Paraguay sin pagar los aranceles que sí afrontan los locales del centro. "Pienso que si esta gente que vende pagara los impuestos que corresponden, sería un poco más justo porque hoy todo lo que entra es ilegal y no lo importan ellos", explicó sobre la realidad del sector.

Aquí recordó que la situación para el comercio legal es complicada, debido a que deben sostener estructuras pesadas con cargas impositivas que muchas veces representan casi dos salarios por cada trabajador en blanco. "Nosotros bancamos a más de 20 familias y tenemos que cumplir con los impuestos y el cheque en mano para comprar la ropa con meses de antelación, vendas o no vendas", subrayó respecto al esfuerzo de mantener un negocio legal.

Respecto a la elección del consumidor, la empresaria aseguró que su clientela es fiel porque busca una excelencia que no existe en las ferias, donde solo se busca un precio bajo para salir del paso. "El que viene busca calidad y sabe que no la va a encontrar en la feria americana, porque la gente que compra ahí comprará una vez para zafar, pero la calidad no es la misma", diferenció sobre la experiencia de compra.