Choferes del micro habrían estado leyendo mensajes cuando chocaron

En la jornada del domingo un colectivo terminó colisionando contra la pared de una vivienda provocando el susto de los dueños del hogar.

En primera instancia circuló la información que el chofer, que se encontraba acompañado de un suplente, se habría dormido en el volante provocando el siniestro.

En dialogo con FM Profesional, Esteban Yugra, dueño del transporte comentó que los choferes le confesaron haber estado leyendo un mensaje al momento del siniestro, por lo cual no pudieron advertir la mala dirección del vehículo, afirmando que el test de alcoholemia les dio negativo a ambos.

Dijo también, que mantuvo dialogo con la dueña de la vivienda “uno está muy dolido de ver su casa así, como yo de ver mi colectivo”, a lo que acotó que deberá hacerse cargo de forma particular del 65% del arreglo de la tapia, ya que el seguro solo cubre el 35% de la obra.

Lo que llamó la atención, es que Yugra afirmó que el colectivo no estaba autorizado para realizar el viaje, que no tenía conocimiento, “si no hubiese sido por el choque no me enteraba” concluyó.