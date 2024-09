Desaparición de Jesica: Piden intensificar la búsqueda y cuestionan la investigación policial

La desaparición de Jesica Gutierrez y el intento de femicidio de una joven en Orán, han puesto en alerta a la sociedad a poco de ser aprobada la prorroga de la Ley de Emergencia por Violencia de Genero y existen pronunciamientos desde distintos sectores de la sociedad.

Es así, que en este marco, las organizaciones que integran la Asamblea Feminista de Salta se sumaron para exigir la aparición con vida de la mujer. "No podíamos no hablar de lo que está sucediendo con las mujeres en la provincia y era necesario hablar de Jesica Gutiérrez y de una piba de Orán que está gravemente herida por una tentativa de femicidio", dijo a Salta/12, Carmen Chuchuy, referente de la organización Gema.

A estao, María Alaniz, de la Agrupación Beatriz Perosio agregó "Exigimos la aparición con vida de Jesica, que se ponga todo lo necesario para buscarla. Sabemos por los medios que la policía no relaciona el suicidio de la expareja con la desaparición de Jesica, lo cual nos parece totalmente descolocado, sabemos también que el celular de este hombre no se ha investigado, todas esas cuestiones que demuestran que la vida de las mujeres sigue valiendo nada para el Estado, la policía y para quienes deberían cuidarnos"

Sobre la no vinculación entre el suicidio y la desaparición de Jésica, Chuchuy manifestó "Nos extraña que frente al suicidio de la pareja o expareja, la policía considere que no tiene relación, la investigación debe ir por ahí, y la búsqueda no se tiene que abandonar".

Por último la referente de Gema sostuvo "desde el movimiento feminista estamos dispuestos a acompañar a los familiares de Jesica y a todos los familiares de las mujeres que se encuentren en peligro para poder visibilizar la temática que estamos sufriendo en la provincia".