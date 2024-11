Impuesto PAIS: El lunes bajan sus precios dos automotrices en Argentina

A días de la fin el impuesto país, se conoció que Toyota Argentina ha decidido bajar los precios de sus autos a partir del próximo lunes, como medida que acompaña la eliminación del impuesto PAIS que ocurrirá a fin de año, y que implica una reducción de costos de importación del 7,5%.

Si bien había un escenario de evaluación de parte de todas las automotrices, la empresa que lidera las ventas en el mercado local y en el de exportación de automóviles, se adelantó una vez más y confirmó que todos los modelos importados de Brasil, es decir los Toyota Yaris, Corolla y Corolla Cross, tendrán una reducción del 3% en las listas de precios de diciembre, en tanto que en los dos modelos de fabricación nacional, Toyota Hilux y SW4, sobre los que pesa menos el impuesto por su alto porcentaje de autopartes nacionales, la baja será del 1%.

Algunas horas después, Ford Argentina tomó una decisión similar aunque en un formato diferente, ya que el promedio de la baja es del 1% y no tiene relación con la procedencia de los modelos sino con su posicionamiento en el mercado. Desde la marca comentaron que si bien la baja es del 1%, al absorber el 2% del crawling peg, la devaluación oficial mensual, el efecto del precio de lista promedio termina siendo del 3 por ciento.

La decisión del gobierno de eliminar a fines de noviembre la percepción que se hacía sobre el 95% del impuesto PAIS, contribuyó a que esta decisión sea más fácil de tomar, porque permite que todo lo que se importa durante diciembre pague el impuesto pero no lo que se venderá en enero, por lo tanto no habrá una absorción de costos que no se pueda trasladar a precios.