27 pymes salteñas avanzan en aplicar IA en procesos agroindustriales

En diálogo con InformateSalta, Mariela Terán, directora general de Agroindustria, destacó el rol que cumple la provincia en el proceso de digitalización de pequeñas y medianas empresas alimentarias. Salta fue una de las cuatro sedes elegidas en el país dentro de un programa impulsado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la FAO, destinado a modernizar la gestión empresarial a través de herramientas digitales y el uso de inteligencia artificial.

Terán explicó que desde el Gobierno provincial se realizó un relevamiento para identificar qué pymes podían aprovechar mejor la capacitación. El programa brindó acceso a herramientas como ChatGPT, Perplexity, Gemini, Canva y otras plataformas de inteligencia artificial orientadas a mejorar ventas, agilizar procesos internos, automatizar respuestas, analizar datos y comprender mejor los segmentos de clientes y proveedores.

"La inteligencia artificial facilita los procesos y los vuelve más ágiles”

Según señaló, el objetivo fue hacer accesibles tecnologías que, bien utilizadas, permiten resolver en una semana tareas que antes podían demorar meses. “Siempre el cerebro del empresario dirige las decisiones, pero la inteligencia artificial facilita los procesos y los vuelve más ágiles”, remarcó.

Participaron 27 empresas, de distintos puntos de la provincia, además de firmas de Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero que solicitaron sumarse. El único requisito fue que estuvieran formalizadas y contaran con registros básicos de datos como ventas, clientes, proveedores y recursos internos.

Terán recordó que Salta ya venía trabajando desde hace años con la consultora que dictó las capacitaciones, pero en iniciativas centradas en planes de negocio tradicionales. Este programa dio un paso más al enfocarse en planes de negocio digitales automatizados con IA.

La respuesta de las pymes fue muy positiva. Muchas lograron diseñar su propia marca, replantear estrategias comerciales o identificar fallas en su comunicación. “El alumno superó al maestro”, comentó Terán entre risas, al señalar que varios emprendedores descubrieron habilidades que no imaginaban tener.

“Ayudemos siempre que podamos a un emprendedor y a una empresa salteña”

Entre las empresas participantes hubo desde grandes firmas como Molinos San Bernardo S.A.hasta pequeños emprendimientos de dulces y chocolates de distintas regiones de la provincia. Si bien el programa estuvo orientado a alimentos por su origen en políticas nacionales, las herramientas adquiridas pueden aplicarse a cualquier rubro.

La funcionaria remarcó también el valor humano del proceso, que permitió generar vínculos entre emprendedores, compartir experiencias y fomentar el trabajo colaborativo. “Se formó un grupo precioso de personas, más allá de lo digital”, destacó.

Las pymes ya pidieron una segunda etapa que incluya auditorías y actualización permanente, debido a la velocidad con la que evoluciona la tecnología. Terán consideró que sería ideal dar continuidad al programa para sostener la transformación digital en el tiempo.

Finalmente, invitó a los consumidores a apoyar a los emprendedores locales y a reconocer el esfuerzo de quienes producen alimentos en la provincia. “Ayudemos siempre que podamos a un emprendedor y a una empresa salteña”, expresó.