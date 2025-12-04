Según la UCA la pobreza cayó más del 9%

Las tasa de pobreza en Argentina se ubicó en 36,3% en el cierre del tercer trimestre del año. Por su parte, la indigencia afecta al 6,8% de la población según el informe del Observatorio de la Deuda Social (ODSA) que elabora la Universidad Católica Argentina (UCA).

De esta manera, la pobreza cayó 9,3 puntos con relación al mismo dato del año pasado y 8,4% en relación al tercer trimestrte del 2023.

El documento señala que los datos referidos a la pobreza provienen del análisis de las privaciones monetarias (pobreza e indigencia por ingresos) y de indicadores complementarios como el estrés económico y la inseguridad alimentaria.

En los últimos 20 años, la pobreza por ingresos ha mantenido un piso estructural de alrededor del 25% de la población, y la indigencia, alrededor del 5%. Es que el régimen político-económico post-convertibilidad (2002-2023) nunca pudo superar el 25-30% de pobreza crónica en términos de ingresos y recursos de inclusión social.