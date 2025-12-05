¿Cuánto se paga la hora de empleada doméstica en diciembre?

Diciembre trajo para los trabajadores y empleadores de casas particulares una actualización de escalas salariales, lo que además se suma a la acreditación de conceptos extraordinarios como el aguinaldo. Es que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) cerró una nueva paritaria y estableció incrementos segmentados, sumas no remunerativas y beneficios proporcionales a las horas trabajadas y la modalidad.

En la quinta categoría del régimen, destinada a personal de tareas generales, los valores mínimos fijados a partir del acuerdo reciente son los siguientes:

$3.135,99 por hora con retiro

$3.383,54 por hora sin retiro

Este esquema rige para las personas que trabajen menos de 24 horas semanales, en caso de contratos mensuales los mínimos se ubican en:

$384.713,01 mensual con retiro

$427.821,61 mensual sin retiro

El incremento salarial del 1,3% impacta sobre estos valores y forma parte de la política de actualización progresiva que la CNTCP begoció.

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.135,99 por hora / $384.713,01 por mes

Sin retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

Sin retiro: $3.784,32 por hora / $476.755,68 por mes

Caseros/as

Sin retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

Tareas específicas

Con retiro: $3.582,79 por hora / $438.475,56 por mes

Sin retiro: $3.926,84 por hora / $488.091,78 por mes

Supervisores

Con retiro: $3.783,33 por hora / $471.956,01 por mes

Sin retiro: $4.143,70 por hora / $525.712,99 por mes

Se debe destacar que en todos los casos en los que se trabajen más de 16 horas semanales corresponde el pago de un bono no remunerativo de $14.000.