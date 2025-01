¡Atención universitarios! Desde el lunes, ya podés renovar tu Pase Libre

A partir del lunes 20 de enero, los estudiantes ingresantes de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) y la Universidad Católica de Salta (UCASAL) podrán gestionar la renovación de su Pase Libre Estudiantil para poder utilizarlo durante los cursos introductorios a cada carrera.

Para acceder al beneficio, los estudiantes deberán estar registrados en el Padrón Estudiantil, que puede consultarse y actualizarse a través del sitio web oficial www.saetasalta.com.ar.

Dado que se trata de un cambio de nivel educativo, los ingresantes deberán realizar el trámite de manera presencial, agendando previamente un turno online bajo la opción “UNIVERSITARIO”.

Para completar el trámite, deberán presentar una fotocopia de su DNI, la tarjeta anterior o solicitar un duplicado en caso de pérdida, extravío, foto desactualizada o mal estado de la tarjeta.

Es importante recordar que, conforme a la Resolución 13/24 de la Autoridad Metropolitana de Transporte, siguen vigentes ciertas restricciones para aquellos estudiantes que inician una nueva carrera universitaria. Entre ellas, no haber sido alumno regular universitario el año anterior, no haber recibido el Pase Libre como ingresante en los dos últimos años consecutivos, o no haberlo utilizado tres veces de forma alternada en los últimos cinco años.