El cantante Christian Herrera suspendió su gira por su delicado estado de salud

A través de sus redes sociales se dio a conocer un comunicado sobre la salud del cantante Christian Herrera. Debido a la gran cantidad de comentarios, él mismo contó cuál es la situación que estaba atravesando.

“Lamentamos con tristeza tener que comunicarles que la gira del próximo fin de semana 05, 06 y 07 de Diciembre será cancelada y/o reprogramadas por cuestiones de salud de nuestro querido cantor. Hay situaciones naturales y orgánicas que lamentablemente no podemos manejarlas aun teniendo todos los recaudos y cuidados necesarios” aseguraron en el posteo.

El cantante apareció 24 horas después en un video donde contó que era la segunda vez en cinco años que atraviesa un problema de salud de este tinte. Pidió disculpa a su público en Tucumán, Chaco y diferentes puntos donde tenía programada su gira. Según detalló se recupera gracias a los profesionales de Salta.