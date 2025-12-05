Alertan por una empresa que vende automóviles: No está autorizada para planes de ahorro

A través de la Secretaría de Defensa al Consumidor alertaron sobre el funcionamiento de la firma GAMMA AUTOMOTORES S.R.L.

Según publicó el organismo provincial, la misma “no está autorizada a celebrar contratos de comercialización de automóviles”. Sostuvieron que esa información fue referida por el Juzgado Civil y Comercial de 10ª Nominación.

El organismo también recomendó “verificar habilitaciones antes de contratar”.