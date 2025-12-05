Alertan por una empresa que vende automóviles: No está autorizada para planes de ahorro

Alertan por una empresa que vende automóviles: No está autorizada para planes de ahorroSociedad05/12/2025
A través de la Secretaría de Defensa al Consumidor alertaron sobre el funcionamiento de la firma GAMMA AUTOMOTORES S.R.L.
Según publicó el organismo provincial, la misma “no está autorizada a celebrar contratos de comercialización de automóviles”. Sostuvieron que esa información fue referida por el Juzgado Civil y Comercial de 10ª Nominación.
El organismo también recomendó “verificar habilitaciones antes de contratar”.
Últimas noticias
Te puede interesar
¿Qué dice la IA sobre el Mundial 2026?
Por Guillermo CaliuoloSociedad05/12/2025
La UNSa le otorgó el Doctorado Honoris Causa post mortem al Dr. Arturo Oñativia
Por Guillermo CaliuoloSociedad05/12/2025
Taxis y remises solicitaron un incremento del 35% en las tarifas
Por María Victoria ArriagadaSociedad05/12/2025
Comienza el verano y cae la donación de sangre: Preocupa la falta de 0+
Por Lucas CalisayaSociedad05/12/2025
Lo más visto
Ser pobre, clase media o millonario en Argentina. ¿Y vos de qué clases sos?
Por Federico StornioloSociedad04/12/2025