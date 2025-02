Diputados de diferentes bloques repudiaron a su par Estrada por campañas negativas anónimas

Tras pedidos de cuestiones de privilegio, varios miembros de distintas bancadas de la Cámara Baja se expresaron contra los creadores de fake news y las cuentas anónimas creadas para perjuicio personal y político.

Durante la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, se desvió el orden del día luego de una cuestión de privilegio solicitada por el diputado nacional por Salta Emiliano Estrada (UP) acusando al gobernador de Salta y a funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial provinciales de persecución por una causa por creación de fake news, intimidación pública y cuentas anónimas en la que está imputado.

Tras sus dichos, la presidente del Bloque Innovación Federal, Pamela Calletti, quien fuera compañera de lista del propio Estrada cuando llegaron al Congreso de la mano de Gustavo Sáenz, planteó una cuestión de privilegio por haberse visto afectada ella misma y sus hijos por la viralización de estos videos en TikTok. “Me vi en la necesidad de pedir la palabra porque yo personalmente fui una persona damnificada por esta Usina de Fake News que hoy la Justicia está investigando… publicaciones desprestigiantes contra políticos, funcionarios, periodistas y empresarios, algunos de una gravedad tal que generó la investigación de una fiscal especializada. Esta fiscal inicia una investigación y aparecen dos empleados de esta Cámara. Esos dos empleados declararon por escrito y permítanme textualmente: ‘Sentimos que estamos en el ojo de la tormenta por haber cumplido con los pedidos de quien era nuestro jefe, Emiliano Estrada y terminamos rompiendo todo. Decidí declarar y contar la verdad”.

Fueron otros diputados que se sumaron en sus alocuciones como Alejandro Finocchiaro, del bloque del PRO, quien dijo que “conozco al gobernador Sáenz hace más de 30 años. Lo he visto crecer políticamente, puedo decir que es una persona honorable, un hombre de bien… si tengo que elegir entre la honorabilidad de una persona que conozco como el gobernador Sáenz y la cobardía que siempre denota el anonimato en redes sociales y las fake news, creo en el gobernador Sáenz, y creo en lo que está diciendo la diputada Calletti”.

Ricardo López Murphy, del bloque Encuentro Federal, consideró que “me parece un tema de una extraordinaria gravedad. No se lo puede tomar superficialmente. Ha habido imputaciones de un calibre enorme. Agregó que “el problema de la frontera es nacional, es de una envergadura extrema. Pero un requisito crucial en la lucha contra el crimen organizado, mafias, estos grupos, es que haya reglas que no se puedan violar. Una de ellas es esconderse en el anonimato y hacer campañas degradantes. Eso es intolerable”.

Otro diputado salteño Pablo Outes, de Innovación Federal, solicitó una investigación desde la misma Cámara por la participación en esa causa de empleados del propio Estrada en el Congreso, "según ellos mismos declararon ante la Justicia". Y recalcó que “existe un fiscal, un proceso de investigación, un llamado a declaración, empleados del diputado que manifestaron que él era la persona que les daba las instrucciones para la creación de las fake news y los temas que involucraban directamente al gobernador en situación de tráfico de drogas en forma personal. Es mi interés que se conozca el trasfondo de los que está ocurriendo. Y que usted señor presidente ya que existían empelados de la Cámara de diputados de la Nación, usted y la comisión los convoque.

Oscar Agost Carreño, Manuel Quintar y José Peluc entre otros, expresaron su repudio a este tipo de campañas de desprestigio y a la "cobardía del anonimato".

Por el contrario, ningún diputado del Bloque Unión por la Patria, al cual pertenece Estrada, defendió sin sus dichos ni manifestaciones.

Finalmente, el misionero Carlos Fernández fue más allá y pidió introducir en el tratamiento de la ley de Ficha Limpia las causas por estos delitos informáticos y propuso la figura de "Ficha Limpia Digital".