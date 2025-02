Nancy Pazos reveló que su hijo invirtió en $LIBRA y perdió plata

Nancy Pazos reveló que su hijo Teo Santilli (23) invirtió en la criptomoneda $LIBRA que el presidente Javier Milei promocionó, y perdió plata.

La periodista Nanci Pazos contó que su hijo, interesado en el mundo de las criptomonedas, vio el tuit del jefe de Estado y dudó si habían hackeado su cuenta o no. Ante este marco, Nancy se comunicó directamente con Javier Milei. “En ese momento no estaba con él (su hijo). Cuando veo el escándalo, chateo con el Presidente el mismo sábado a la noche y le pregunto: ‘Javier, ¿cómo estás? ¿Esto es así? ¿Estás seguro?‘. Me dijo que sí y que estaba por dar un comunicado la propia empresa".

Este lunes en el programa A la Barbarossa, mientras Pazos hablaba sobre cómo había ocurrido el escándalo de la criptomoneda, su nueva compañera de pane, la periodista Mariana Brey, indicó que hasta el momento "no había ningún argentino damnificado" y sentenció que "no se había usado dinero público". En ese momento, Pazos la interrumpió y corrigió: "Te digo un nombre, Teo Santilli Pazos, mi hijo".

Rápidamente, Brey le preguntó si iba a denunciar al Presidente, pero Pazos replicó que ella no tenía por qué hacerlo ya que su hijo "es mayor de edad", por lo que él mismo deberá hacerlo si así lo desea.

De acuerdo a las declaraciones de Pazos, su hijo, que es licenciado en negocios, se vio “tentado” porque Javier Milei, "en el que él confía", promocionaba una nueva moneda. "Le dio la sensación de que iba a ser un éxito, le dio seguridad", afirmó, y añadió: "Él espera un rato. Él invirtió cuando la moneda ($LIBRA) estaba en 2,3 dólares. Compra con una parte del dinero que tenía en una billetera virtual, por suerte no tenía todo ahí, pero me dijo que si podía, hubiera puesto todo".

"Se va a armar un lío acá. Ante tu certeza de que no había argentinos tuve que decir el nombre", dijo Pazos.

Brey se mostró firme en su postura y dijo que aún no hay ninguna denuncia de ningún argentino. Entonces Pazos tiró: "No podés decir eso porque es una mentira. Aunque sea un damnificado y no vaya a denunciar, sigue siendo una víctima".

¿Qué hizo Javier Milei con la criptomoneda $LIBRA?

La justicia federal argentina y el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigarán si el presidente Javier Milei cometió un delito por promocionar en sus redes sociales una criptomoneda que se derrumbó horas después de su lanzamiento el viernes pasado, tras recibir una lluvia de denuncias contra el mandatario.

El juzgado federal 1 a cargo de la jueza María Servini fue designado este lunes por sorteo para centralizar las denuncias que piden determinar si Milei incurrió en asociación ilícita, estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros delitos.

"Denunciamos que Milei formó parte de una asociación ilícita que organizó una estafa con la criptomoneda $LIBRA que afectó en simultáneo a más de 40 mil personas con pérdidas de más de 4 mil millones de dólares", sostuvo en un comunicado el Observatorio de Derecho la Ciudad, cuyos abogados encabezan una de las demandas.

Diputados del opositor Unión por la Patria (peronismo) anunciaron que promoverán el juicio político contra Milei en el Congreso; otras fuerzas políticas piden una comisión investigadora y la interpelación al presidente.

En el marco del escándalo, las acciones principales cayeron casi 4% en la apertura de la Bolsa de Buenos Aires. Este lunes es feriado en Estados Unidos y no operan los mercados de Nueva York.

La denuncia incluye, entre otros, a Julián Peh, CEO y confundador de Kip Network y KIP Protocol -empresas que participaron en la creación de $LIBRA-, y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que reposteó el mensaje de Milei el viernes en la red X.

"Inmediatamente, luego del mensaje de apoyo presidencial, el precio del criptoactivo registró una suba (alza) exponencial en su cotización y luego en 5 horas colapsó", relata la presentación judicial.

Según el escrito, el hecho de que "el presidente Milei y otros referentes de su partido La Libertad Avanza promocionaron el Token, otorgó legitimidad al proyecto para que miles de inversores confiaran". Así el precio subió "y los grupos que controlaban la mayor cantidad del token liquidaron sus posiciones obteniendo una ganancia exorbitante".

La demanda solicitó a la justicia el allanamiento a la residencia presidencial de Olivos y el secuestro de computadoras, tabletas y teléfonos móviles.

También la "intervención y pericia a la plataforma X a fin de custodiar el contenido de la cuenta del presidente Javier Milei @JMilei y de los otros denunciados, incluyendo los registros de sus tuits borrados", así como también la trazabilidad de las transacciones "para identificar a los beneficiarios de la estafa". /La Gaceta