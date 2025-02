Alberto Fernández: "No es casual que el abogado de Fabiola haya salido a defender la estafa de Milei"

El ex presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que el gobierno de Javier Milei "está absolutamente vinculado desde la hora cero" a la causa en su contra por violencia de género, al advertir que "no es casual" que la defensa de la ex primera dama Fabiola Yañez "saliera a defender la estafa" del escándalo por las criptomonedas.

El ex mandatario se refirió así a Mauricio D´Alessandro, esposo de Mariana Gallego, la abogada de Yañez y quien brindó respaldo a Milei desde las redes sociales.

"El fallo estaba dentro de lo esperable. El gobierno actual está absolutamente vinculado a la causa desde la hora cero. El abogado de Fabiola salió a defender la estaba de Milei y eso no es casual", manifestó Fernández sobre el procesamiento en su contra conocido hoy.

Y señaló que siente "mucho dolor" porque está "por cumplir 66 años y en su vida fui citado por un juez en calidad de imputado".

El ex mandatario afirmó que "repentinamente" le aparecieron dos causas: "Una muy disparatada que fue la causa de seguros, y después esta que surge de la primera por un chat perdido", dijo en referencia a la causa por violencia de género.

A su vez, dijo que "no esperaba otra cosa" del juez Julián Ercolini, ya que había sido "muy crítico" con su labor.

"Ercolini dicta este procesamiento sin darme respuesta a ninguna de las cosas que planteé en mi alegato, en mi declaración indagatoria donde contesté una por una las imputaciones y demostré la falacia de lo que se decía", indicó en declaraciones a El Destape Radio.

Además, reafirmó que "se esperaba" que su caso saliera nuevamente a la luz luego del escándalo ocasionado con el presidente Javier Milei y la criptomoneda $LIBRA.

"Cuando vi el viernes el desastre económico que se produjo por una estafa monumental de una criptomoneda promovida por el Presidente, esperaba que me usen a mí para tapar el estrago de Milei. Es lo que pasa y vengo denunciando hace años y quise cambiar en la Justicia Federal cuando fui Presidente", acotó.

Fernández catalogó a Ercolini de "juez poco serio" y dijo que "deja muy mal parada a la Justicia".