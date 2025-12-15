El PRO Salta se encamina a un proceso de elecciones que buscan normalizar el partido

Aunque las elecciones dentro del PRO Salta se realizarán en marzo del 2026, el partido ya comenzó a transitar un proceso arduo que busca llevar la normalización partidaría luego de diferentes intervenciones. En este sentido, InformateSalta dialogó con Agustín Gómez, ex candidato a Diputado provincial, quien brindó más detalles sobre el futuro del PRO.

"El proceso de elecciones justamente busca normalizar el partido para concluir con la intervención de la cual hoy por hoy soy autoridad certificante. La intervención está a cargo de Fabricio Del Aqua. Nos parece sumamente necesario que haya un proceso de normalización, un proceso de regularización también para hacer este un organismo que netamente dependa de Salta y no siga teniendo entre manos este los hilos de Buenos Aires".

¿Cómo se llega a este proceso de elecciones?

"El PRO viene de varios años de intervenciones, intervenciones que fueron muy cuestionadas, que fueron siempre elegidas a dedo sin tener en consideración la voluntad, la idoneidad y la capacidad de gobierno que tiene un partido político que es de los salteños. Nosotros ya directamente decidimos este impulsar este proceso de elecciones para justamente lograr que todos los sectores del partido se encuentren unificados bajo una misma bandera y bajo un mismo pro sólido y nuevamente consolidado".

"Me parece sumamente también importante decir que la intervención del día de hoy o sea, quien está al comando del PRO, es una intervención que viene del mismo nicho de dirigentes del partido, desde la misma juventud del partido y es una intervención que tiene dirigentes de menos de 40 años, cosa que me parece totalmente destacable de el involucramiento de la juventud en política".

La juventud ha sido uno de los motores de partido en el último tiempo

"La juventud del PRO se encuentra consolidada, se encuentra realizando actividades tiene autoridades designadas, tiene justamente representatividad en todos los departamentos de la provincia, desde Rosario de la Frontera hasta Tartagal, Capital, Cerrillos, Chicoana, Huachipas y en un montón de localidades más, por lo cual este la juventud del PRO sigue más activa que nunca y sigue más vigente que nunca".

¿Cómo se encuentra el partido?

"El partido hoy por hoy está en una fase de trabajar con Agustina Álvarez haciendo este gestión en a nivel de lo que es este el poder este legislativo municipal, el Concejo Deliberante. Se está buscando justamente hacer un reposicionamiento de territorio".

"Estamos haciendo campaña de afiliaciones y a la vez también estamos, como te decía, saliendo a la calle, escuchando a los vecinos, levantando pedidos, reclamos, quejas que son de inmediata solución. Para todos aquellos problemas que son de mayor complejidad se están presentando justamente los proyectos para el año que viene para justamente darles una pronta solución".

"Con Agustína Álvarez fuimos candidatos a diputados provinciales ambos en las elecciones de mayo de este año. Yo hoy formo parte del equipo de Agustina, por lo cual nuestro trabajo siempre es coordinado, mancomunado y a la vez apuntalado siempre por no solo los dirigentes del interior, sino también por los referentes de capital y aparte de eso, como siempre, por la juventud del partido, por lo cual hoy por hoy tenemos, como te decía hace rato, un nicho de dirigentes que tiene un grado de involucramiento muy alto y que a la vez también este están colaborando con los legisladores y con los de la concejala Álvarez en las tareas ejecutivas y las tareas de justamente territorio y gestión".

¿Qué les decís a las personas que aseguran que el PRO desapareció?

"El pro no desapareció, el PRO sigue vigente, el PRO sigue siendo el Partido Republicano, el Partido de las Ideas y el Partido que es oposición al gobierno provincial, por lo cual nosotros nos seguimos plantando como una oposición y justamente vamos a seguir realzando las banderas que toda la vida enarbolamos".