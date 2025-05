Se definieron los 16 clasificados a octavos de final del Torneo Apertura 2025: Así están los cruces ahora

Con el cierre de la fase regular a la vuelta de la esquina, el Torneo Apertura 2025 ya tiene a los 16 equipos que jugarán los octavos de final. Aunque aún restan algunos partidos importantes, sobre todo este domingo, la lista de clasificados quedó definida y solo falta determinar cómo se ordenan los puestos clave que otorgan la ventaja de localía en los playoffs.

En la Zona A, la definición fue caótica. Estudiantes, que llegaba con la soga al cuello, terminó metiéndose en el último lugar pese a ser goleado por Argentinos Juniors. Lo logró gracias a una serie de resultados que lo favorecieron, con derrotas de sus perseguidores directos. Mientras tanto, Boca todavía tiene la posibilidad de arrebatarle el liderazgo al “Bicho”: necesita vencer a Tigre como visitante para quedarse con la cima del grupo.

Por el lado de la Zona B, Rosario Central dio un paso gigante en el cierre al derrotar a Independiente y quedarse con el primer puesto. Más atrás, Instituto protagonizó la gran sorpresa al ganarle el clásico a Talleres en condición de visitante y colarse a la próxima ronda, dejando sin chances a Godoy Cruz, que cayó ante Riestra.

Así quedarían, por ahora, los cruces de octavos de final:

Argentinos (1° A) vs Instituto (8° B)

San Lorenzo (4° B) vs Independiente Rivadavia (5° A)

Independiente (2° B) vs Barracas Central (7° A)

Racing (3° A) vs Platense (6° B)

Rosario Central (1° B) vs Estudiantes (8° A)

Huracán (4° A) vs Deportivo Riestra (5° B)

Boca (2° A) vs Lanús (7° B)

River (3° B) vs Tigre (6° A)

El domingo será clave para definir los primeros puestos de ambas zonas. En la A, Boca tiene en sus manos la chance de ser líder, mientras que en la B, River buscará superar a Independiente cuando enfrente a Vélez y quedarse con el segundo puesto.

Una vez completada la fecha, se confirmarán los cruces definitivos de unos playoffs que prometen emoción pura en cada partido. La gran final espera en Santiago del Estero, pero antes, hay mucho por definir en el camino.